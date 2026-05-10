 
Культура

Реконструкция атмосферы победного мая в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Атмосфера праздника царила в усадьбе Беклешова в Пскове 9 мая. Местные жители и гости города собрались на реконструкцию, посвящённую 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, каждый мог почувствовать дух времени благодаря интерактивным площадкам. 

Посетители могли насладиться показом диафильмов, попробовать свои силы в сложении фронтовых треугольников, подписать памятные открытки чернилами и перьевой ручкой, поиграть в настольные и дворовые игры XX века. Кульминацией вечера стала аутентичная танцевальная площадка. Звучали мелодии прошлого века, некоторые гости пришли в образах прошлого — ситцевых платьях, костюмах, военной форме. Событие стало продолжением традиций арт-проекта «РиоРита — радость Победы». 

Подробнее — в фоторепортаже Анны Тягуновой. 

