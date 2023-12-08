Культура

Квесты и экскурсии пройдут в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в новогодние праздники

Квесты, мастер-классы и экскурсии организуют в Мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района в новогодние праздники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский музей-заповедник

4 и 7 января в 12.00 состоится программа для детей и взрослых «Рождественские хлопоты» (мультфильм «Дневник Сони», квест, мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки, занятие в научном интерактивном зале, кормление птиц в парке). А в 15.00

пройдет мастер-класс по набойке на ткани «Мешочки для подарков» и чаепитие.

5 и 8 января в 12.00 будет организована сборная экскурсия по экспозиции.

Справки и предварительная запись на мероприятия по телефону: 8(81153)29523.