Общество

Семья, мороз и музыка - как псковские ВИПы провели новогодние каникулы

Первая в новом году рабочая неделя подошла к концу. Во вторник, вдоволь выспавшись, большинство псковичей хмуро пошагали в офисы. Хорошо, что рабочая неделя выдалась четырехдневная, к тому же погода была на нашей стороне. В отличии праздничных выходных со звенящими морозами, температура была приемлемой и позволила жителям города адаптироваться к трудовым будням. Тем временем, и наши ВИП-персоны - политики и общественники вернулись из мини-отпусков и, судя по активно проведенным каникулам, уже во всю взялись за работу с новыми силами. Мы предлагаем посмотреть, как провели праздники некоторые ВИПы региона, и чем они поделились с подписчиками в социальных сетях.

Судя по публикациям в социальных сетях, губернатор Псковской области Михаил Ведерников вообще не отдыхал на новогодних каникулах. Он продолжал публиковать видео на общественно значимые темы и вел активный диалог с жителями региона в комментариях к постам. Единственное личное фото, которое мы увидели в ленте главы региона, было опубликовано вечером 7 января. На фото запечатлен пес Михаила Ведерникова, смиренно лежащий на своих передних лапах, видимо, с тоской сожалеющий о заканчивающихся праздниках.

«Всем хорошего последнего выходного и заряда бодрости на весь год!» - написал Михаил Ведерников под фото.

Глава города Борис Елкин и в праздничные дни продолжал работать, в соцсетях делился с подписчиками информацией об авариях на трубопроводе и подводил публикациями итоги рабочего года. В Рождество он опубликовал фото из Печор и пожелал всем светлого праздника.

«Пусть в каждый дом придут уют и тепло, любовь и благополучие, мир и добро!» - написал глава города.

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко уже вовсю занимается агитацией. Из личных фото в праздники он опубликовал только одно – за руку с Дедом Морозом, где поздравил всех с праздником.

«Поздравляю с наступающим Новым 2024 годом. Желаю всем крепкого здоровья и мирного неба», - написал политик.

Однако в комментариях к посту все равно разгорелась дискуссия о предстоящих президентских выборах.

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский, как всегда, достаточно открыто ведет социальные сети. 1 января он опубликовал семейное фото, сделанное на украшенной улице Пушкина в Пскове, и поздравил всех с наступившим 2024 годом.

Вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в соцсетях поделился с подписчиками, что в праздники посетил яркий и атмосферный концерт Владимира Кузьмина и группы «Динамик» в Санкт-Петербурге.

Депутат пояснил, что Кузьмин - один из лучших поп-рок музыкантов 90-х годов прошлого века. На его счету огромное количество альбомов, в их числе: и сольные, и созданные в сотрудничестве с известными музыкальными коллективами.

«Владимир Кузьмин по праву считается одним из самых талантливых российских гитаристов и композиторов. Сегодня на сцене в БКЗ "Октябрьский" Владимир Кузьмин исполнил свои самые известные хиты, тексты которых многие из нас помнят наизусть. Всех с Новым годом и с наступающим Рождеством!», - написал Юрий Сорокин и опубликовал несколько видео с концерта.

Директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко как всегда щедро делилась с подписчиками личными фотографиями.

Первого января она опубликовала теплое семейное фото, а третьего – рассказала, как в мороз гуляет со своими собаками.

«Фантастическая красота крепкого мороза и солнца. -31 по ощущениям из-за ветра. Валенки и шуба - настоящая северная одежда. А еще лайфхак из детства: на перчатки надеть варежки. Да, собаки замерзли, но счастливы», - поделилась депутат.

Депутат Псковской городской Думы, руководитель областного Ресурсного центра добровольчества Алеся Михачева в соцсетях поделилась, что хоть праздники и выдались морозными, их с семьей это не останавливало.

«Мы не только встретили вместе Новый год и Рождество, но и старались провести вместе выходные. На фото не вся наша семья. Кто-то не любит фотографироваться», - пояснила она в посте и опубликовала фотоподборку с новогодних каникул.

В этом году не порадовали своими публикациями, ни известный любитель качалки и грибов эсер Олег Брячак, ни ценитель домашней кухни и «настоящих мужских забав» депутат ПОС Алексей Севастьянов. Тенденция очевидна – политики все меньше делятся личным в социальных сетях, боясь, вероятно, показать или сболтнуть лишнего.

Страницы многих опытных депутатов или чиновников превратились в официальные «сайты», где публикуют исключительно паркетные совещания и важные встречи в галстуках. Буквально несколько лет назад в соцсетях ВИПы делились с нами не только семейными фото, а активно рассказывали о том, как проводят отпуска, ездят на дачу, и даже какую еду и напитки предпочитают. Те времена канули в Лету, но мы продолжаем следить и надеемся на открытость политиков новой формации.

Ксения Журавкова