Общество

Новогодние праздники в Псковской области прошли без нарушений общественного порядка, заявили в полиции

Праздничные каникулы в Псковской области прошли без нарушений общественного порядка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В период с 31 по 8 января на территории Псковской области провели 159 массовых мероприятий. В охране общественного порядка и безопасности граждан задействовали почти 600 сотрудников органов внутренних дел. Содействие оказывали коллеги из Росгвардии, сотрудники ЛО МВД России на транспорте, представители народных дружин, работники частных охранных организаций, казаки и представители АНО «Дружина».

В ночь с 31 декабря на 1 января на территории Псковской области состоялось 26 массовых мероприятий в 25 населенных пунктах. Масштабные уличные концерты, массовые гуляния и праздничные фейерверки не проводились. Кроме того, сотрудники органов внутренних дел обеспечивали правопорядок в местах массового отдыха граждан (местах, где установлены новогодние ели, в парках, скверах; всего на территории области 52 места, где установлены новогодние ели). В перечисленных мероприятиях приняли участие 11 200 граждан.

В празднование Рождества Христова с 6 на 7 января на территории области в 64 населенных пунктах, в 115 храмах и монастырях состоялись праздничные богослужения. В указанных мероприятиях приняло участие 6760 граждан.

В охране правопорядка задействовали более 250 сотрудников органов внутренних дел, сотрудников структурных подразделений управления Росгвардии по Псковской области, кинологические расчеты, представителей АНО «Дружина». Безопасность дорожного движения обеспечивали более 60 сотрудников ГИБДД и 30 патрульных автомобилей.