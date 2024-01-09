Общество

«В фокусе»: как прошли новогодние праздники в Пскове?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» на тему новогодних праздников в Пскове. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Десятидневные новогодние выходные завершились в России. В Псковской области они прошли без общегородских концертов в центре и без фейерверков. Встреча 2024 года для многих оказалась скорее не шумной вакханалией, а тёплым и семейным вечером. Главным развлечением на праздниках для псковичей стали прогулки по городу, а ещё походы в музеи и кино, в театр и на концерты. К слову, отдых с культурным послевкусием привлёк в регион тысячи туристов из Москвы, Петербурга и других городов.

Как именно проводили каникулы жители и гости региона? А как справлялись со своими обязанностями сотрудники правоохранительных органов и спецслужб? Удалось ли избежать на новогодних праздниках чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка? Подробнее об этом в программе «В фокусе».

С 31 декабря по 8 января в регионе провели 159 массовых мероприятий. Во время их проведения общественный порядок охраняли почти 600 сотрудников органов внутренних дел. Им оказывали содействие росгвардейцы, народные дружинники, представители частных охранных организаций, казаки и представители АНО «Дружина». Об этом рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова.

Фото: УМВД России по Псковской области

«В ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года на территории Псковской области состоялось 26 массовых мероприятий в 25 населенных пунктах. Масштабные концерты, массовые гуляния и праздничные фейерверки не проводились. Сотрудники органов внутренних дел обеспечивали правопорядок в местах массового отдыха горожан, местах установки новогодних елей, в парках, скверах и так далее. Всего на территории области расположено 52 места установки новогодних елей. В данных мероприятиях приняли участие более 11 тысяч горожан. В период празднования Рождества Христова с 6 на 7 января 2024 года на территории области в 64 населенных пунктах, в 115 храмах состоялись праздничные богослужения. В указанных мероприятиях приняли участие 6760 граждан. В охране правопорядка было задействовано более 250 сотрудников органов внутренних дел».

Безопасность дорожного движения на новогодних выходных обеспечивали более 60 сотрудников ГИБДД и 30 патрульных автомобилей. С 1 по 8 января они пресекли 1 256 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Такую статистику привела инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Елена Степанова.

«Выявлено 34 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения задержано 5 водителей. За данный период на территории области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести. Уважаемые водители, напоминаем вам о необходимости строго соблюдать ПДД, следует воздержаться от обгонов, резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Настоятельно рекомендуем всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах в связи со сложными погодными условиями».

Не обошлись длинные новогодние выходные и без пожаров. С 1 по 8 января в регионе их зафиксировали 61. Каждый второй – в жилом доме. Из 61 возгорания 46 произошли из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования, сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин. 61 пожар, по его словам, - самый высокий показатель за последнюю пятилетку.

«Ранее этот показатель не превышал 42 пожара, а здесь 61. Как мы все понимаем, одной из причин такого небывалого роста пожаров были аномально низкие температуры, которые посетили Псковскую область. Сейчас они немного отступили, но обещали вернуться. Таких температур последние 5 лет не было точно в этот период праздников. И, естественно, мы наблюдаем такой рост. Если смотрим по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то у нас рост составляет более 74%, значительный, почти приближаемся к увеличению в два раза. У нас за эти 8 дней погибло три человека на пожарах, пострадал один человек. Что касается погибших на пожарах, то это два человека пенсионного возраста и один человек без определенного рода деятельности».

На новогодних праздниках, по данным регионального комитета по здравоохранению, за помощью в травмпункт обратились более 370 псковичей. Год назад количество пострадавших было на 19% больше – 454 человека.

На длинных январских выходных свои обязанности выполняли не только полицейские, пожарные и медики, но и службы, занимающиеся содержанием улично-дорожной сети. Так, в компании «СитиИнвестГрупп» с 1 по 8 января работа шла в бесперебойном круглосуточном режиме. На это обстоятельство указал её директор Павел Талебин.

«У нас сменный график работы, поэтому все люди выходили на смену, несмотря на новогодние праздники, все работали в штатном режиме. Мороз никак не повлиял. Только что -30 градусов, реагенты не работали, поэтому произошло укатывание снега на дорогах. Сейчас происходит наоборот, но в штатном режиме все уберем. Вывозили снег до заморозков, вывезли 550 кубометров снега и планируем дальше вывозить. Все в штатном режиме. Работаем, плотно работаем, люди не первый год работают, знают, что такое праздники, что нет времени расслабляться».

На новогодних выходных некоторые псковичи работали. А в дни, не занятые рабочими сменами, – отдыхали. За десять дней каникул тысячи жителей региона и гостей города успели посетить культурно-массовые мероприятия. В частности, в Псковском академическом театре драмы имени Александра Сергеевича Пушкина побывали более пяти тысяч зрителей, рассказала руководитель пресс-службы театра Елизавета Славятинская.

«Посещаемость была стопроцентная, переполненные залы. Наш театр принял столько зрителей, сколько могли вместить наши залы при данном количестве спектаклей. А всего мы показали 50 спектаклей за новогоднюю кампанию. Традиционно на праздники было много туристов. Об этом можно судить и по отзывам в социальных сетях, по оставленным открыткам. Точно можем сказать, что помимо гостей из Москвы и Санкт-Петербурга, которые часто у нас бывают, целенаправленно едут для того, чтобы посмотреть наши новинки, наши премьеры, были зрители еще из Нижнего Новгорода, Сочи и с Урала. Они оставили нам свои "приветы". Из 50 спектаклей, которые мы показали, 22 - новогодние представления для детей. В этом году мы сделали специальный праздничный спектакль, он назывался "Пиратский Новый год" по пьесе Дамира Салимзянова. Поставил его Александр Суховский. Спектакль был рассчитан на детей от 6 лет, то есть это сказка для детей младшего школьного возраста».

При полном аншлаге в областной филармонии на длинных выходных прошёл показ сказки с губернаторским симфоническим оркестром и песочной анимацией. Полный зал собрал музыкальный спектакль «Ванька мечтатель», в котором участвовали фольклорные коллективы региона. Пользовались спросом и постановки областного театра кукол, поделился ведущий профконсультант Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

«С 2 по 7 января в Театре кукол прошло более 200 показов спектакля "Новогодние космические приключения". Это постановка нашего художественного руководителя Александра Александровича Заболотного. Ну и, в том числе, конечно же, самое, наверное, массовое для посещения мероприятия, это, конечно же, новогодний парк "Сказочный лес". Это, наверное, одно из самых главных мероприятий. Если говорить о Большом концертном зале филармонии, то его посетило около двух с половиной тысяч зрителей. Если говорить о Театре кукол, то это более 2 тысяч зрителей».

О том, чем можно заняться на длинных выходных, псковичам и гостям города рассказывали в Туристском информационном центре Псковской области. Он работал все длинные выходные (кроме 1 января). Об этом рассказала руководитель ТИЦ Псковской области Лариса Семашко. Она подчеркнула, что туристский центр получал как и письменные, так и телефонные обращения от псковичей и гостей города.

«В основном гости были из Москвы, из Санкт-Петербурга, Казани, Краснодарского края, Екатеринбурга, Ленинградской области. Интересовались Псковом, Изборском, Печорами. Им было очень интересно, какие есть катки, появившимися бронзовыми барсиками, таинственным лесом в парке Строителей в Пскове».

Следующие длинные выходные ждут россиян уже в феврале. В честь Дня защитника Отечества отдыхать жители страны будут сразу три дня – с 23 по 25 число. Столько же выходных принесёт с собой и Международный женский день. И хотя до очередных праздников ещё, как говорится, жить и жить, задуматься о том, как и где их провести безопасно для здоровья, активно и интересно, уже можно.

Светлана Пикалёва