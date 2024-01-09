Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Два хита псковской кухни
влиятельная сотня
новое поколение сето
коронные фразы
«Академия Слуха» подарки
«обратный отсчет» с губернатором
«Истфакт» Сокровища Острова
Псков кофейни и пекарни
«Зенча-Псков» кто там?
2023 полититоги
Ресторан «Гельдт» набор сотрудников
Господин Рейтингомер
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
как пользоваться газом
выходные в 2024 году
 
 
 
ещё Общество 09.01.2024 13:320 Старый Новый год псковичи встретят при зимней погоде - синоптик 10.01.2024 14:320 «Беседка»: Ольга Евстигнеева о проекте «Всей семьей». ВИДЕО 10.01.2024 14:150 Житель Пскова выиграл миллион рублей в новогоднем тираже «Мечталлион» 10.01.2024 14:050 «В фокусе»: как прошли новогодние праздники в Пскове? 10.01.2024 13:430 Псковская семья представит регион на форуме в честь старта Года семьи 10.01.2024 13:320 Врач-невролог Елена Пупейко скончалась в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 06.01.2024 10:110 Еще с семью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 09.01.2024 15:160 Женщина упала с высоты и погибла на улице Советской в Пскове 03.01.2024 09:001 Умер экс-директор Псковского завода ТЭСО Владимир Тарасов 09.01.2024 21:330 Стали известны подробности смерти женщины на улице Советской в Пскове 08.01.2024 18:180 Массовое ДТП произошло вблизи Дома офицеров в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«В фокусе»: как прошли новогодние праздники в Пскове?

10.01.2024 14:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» на тему новогодних праздников в Пскове. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Десятидневные новогодние выходные завершились в России. В Псковской области они прошли без общегородских концертов в центре и без фейерверков. Встреча 2024 года для многих оказалась скорее не шумной вакханалией, а тёплым и семейным вечером. Главным развлечением на праздниках для псковичей стали прогулки по городу, а ещё походы в музеи и кино, в театр и на концерты. К слову, отдых с культурным послевкусием привлёк в регион тысячи туристов из Москвы, Петербурга и других городов.

Как именно проводили каникулы жители и гости региона? А как справлялись со своими обязанностями сотрудники правоохранительных органов и спецслужб? Удалось ли избежать на новогодних праздниках чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка? Подробнее об этом в программе «В фокусе».

С 31 декабря по 8 января в регионе провели 159 массовых мероприятий. Во время их проведения общественный порядок охраняли почти 600 сотрудников органов внутренних дел. Им оказывали содействие росгвардейцы, народные дружинники, представители частных охранных организаций, казаки и представители АНО «Дружина». Об этом рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова.

 d113837e-b521-4468-931f-894ab3c96fe4.jpg

Фото: УМВД России по Псковской области

«В ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года на территории Псковской области состоялось 26 массовых мероприятий в 25 населенных пунктах. Масштабные концерты, массовые гуляния и праздничные фейерверки не проводились. Сотрудники органов внутренних дел обеспечивали правопорядок в местах массового отдыха горожан, местах установки новогодних елей, в парках, скверах и так далее. Всего на территории области расположено 52 места установки новогодних елей. В данных мероприятиях приняли участие более 11 тысяч горожан. В период празднования Рождества Христова с 6 на 7 января 2024 года на территории области в 64 населенных пунктах, в 115 храмах состоялись праздничные богослужения. В указанных мероприятиях приняли участие 6760 граждан. В охране правопорядка было задействовано более 250 сотрудников органов внутренних дел».

Безопасность дорожного движения на новогодних выходных обеспечивали более 60 сотрудников ГИБДД и 30 патрульных автомобилей. С 1 по 8 января они пресекли 1 256 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Такую статистику привела инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Елена Степанова.

«Выявлено 34 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения задержано 5 водителей. За данный период на территории области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли и 26 получили травмы различной степени тяжести. Уважаемые водители, напоминаем вам о необходимости строго соблюдать ПДД, следует воздержаться от обгонов, резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Настоятельно рекомендуем всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах в связи со сложными погодными условиями».

Не обошлись длинные новогодние выходные и без пожаров. С 1 по 8 января в регионе их зафиксировали 61. Каждый второй – в жилом доме. Из 61 возгорания 46 произошли из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования, сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин. 61 пожар, по его словам, - самый высокий показатель за последнюю пятилетку.

«Ранее этот показатель не превышал 42 пожара, а здесь 61. Как мы все понимаем, одной из причин такого небывалого роста пожаров были аномально низкие температуры, которые посетили Псковскую область. Сейчас они немного отступили, но обещали вернуться. Таких температур последние 5 лет не было точно в этот период праздников. И, естественно, мы наблюдаем такой рост. Если смотрим по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то у нас рост составляет более 74%, значительный, почти приближаемся к увеличению в два раза. У нас за эти 8 дней погибло три человека на пожарах, пострадал один человек. Что касается погибших на пожарах, то это два человека пенсионного возраста и один человек без определенного рода деятельности».

На новогодних праздниках, по данным регионального комитета по здравоохранению, за помощью в травмпункт обратились более 370 псковичей. Год назад количество пострадавших было на 19% больше – 454 человека.

На длинных январских выходных свои обязанности выполняли не только полицейские, пожарные и медики, но и службы, занимающиеся содержанием улично-дорожной сети. Так, в компании «СитиИнвестГрупп» с 1 по 8 января работа шла в бесперебойном круглосуточном режиме. На это обстоятельство указал её директор Павел Талебин.

«У нас сменный график работы, поэтому все люди выходили на смену, несмотря на новогодние праздники, все работали в штатном режиме. Мороз никак не повлиял. Только что -30 градусов, реагенты не работали, поэтому произошло укатывание снега на дорогах. Сейчас происходит наоборот, но в штатном режиме все уберем. Вывозили снег до заморозков, вывезли 550 кубометров снега и планируем дальше вывозить. Все в штатном режиме. Работаем, плотно работаем, люди не первый год работают, знают, что такое праздники, что нет времени расслабляться».

На новогодних выходных некоторые псковичи работали. А в дни, не занятые рабочими сменами, – отдыхали. За десять дней каникул тысячи жителей региона и гостей города успели посетить культурно-массовые мероприятия. В частности, в Псковском академическом театре драмы имени Александра Сергеевича Пушкина побывали более пяти тысяч зрителей, рассказала руководитель пресс-службы театра Елизавета Славятинская.

«Посещаемость была стопроцентная, переполненные залы. Наш театр принял столько зрителей, сколько могли вместить наши залы при данном количестве спектаклей. А всего мы показали 50 спектаклей за новогоднюю кампанию. Традиционно на праздники было много туристов. Об этом можно судить и по отзывам в социальных сетях, по оставленным открыткам. Точно можем сказать, что помимо гостей из Москвы и Санкт-Петербурга, которые часто у нас бывают, целенаправленно едут для того, чтобы посмотреть наши новинки, наши премьеры, были зрители еще из Нижнего Новгорода, Сочи и с Урала. Они оставили нам свои "приветы". Из 50 спектаклей, которые мы показали, 22 - новогодние представления для детей. В этом году мы сделали специальный праздничный спектакль, он назывался "Пиратский Новый год" по пьесе Дамира Салимзянова. Поставил его Александр Суховский. Спектакль был рассчитан на детей от 6 лет, то есть это сказка для детей младшего школьного возраста».

При полном аншлаге в областной филармонии на длинных выходных прошёл показ сказки с губернаторским симфоническим оркестром и песочной анимацией. Полный зал собрал музыкальный спектакль «Ванька мечтатель», в котором участвовали фольклорные коллективы региона. Пользовались спросом и постановки областного театра кукол, поделился ведущий профконсультант Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

«С 2 по 7 января в Театре кукол прошло более 200 показов спектакля "Новогодние космические приключения". Это постановка нашего художественного руководителя Александра Александровича Заболотного. Ну и, в том числе, конечно же, самое, наверное, массовое для посещения мероприятия, это, конечно же, новогодний парк "Сказочный лес". Это, наверное, одно из самых главных мероприятий. Если говорить о Большом концертном зале филармонии, то его посетило около двух с половиной тысяч зрителей. Если говорить о Театре кукол, то это более 2 тысяч зрителей».

О том, чем можно заняться на длинных выходных, псковичам и гостям города рассказывали в Туристском информационном центре Псковской области. Он работал все длинные выходные (кроме 1 января). Об этом рассказала руководитель ТИЦ Псковской области Лариса Семашко. Она подчеркнула, что туристский центр получал как и письменные, так и телефонные обращения от псковичей и гостей города.

«В основном гости были из Москвы, из Санкт-Петербурга, Казани, Краснодарского края, Екатеринбурга, Ленинградской области. Интересовались Псковом, Изборском, Печорами. Им было очень интересно, какие есть катки, появившимися бронзовыми барсиками, таинственным лесом в парке Строителей в Пскове».

Следующие длинные выходные ждут россиян уже в феврале. В честь Дня защитника Отечества отдыхать жители страны будут сразу три дня – с 23 по 25 число. Столько же выходных принесёт с собой и Международный женский день. И хотя до очередных праздников ещё, как говорится, жить и жить, задуматься о том, как и где их провести безопасно для здоровья, активно и интересно, уже можно.

Светлана Пикалёва

Теги: #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы спасались от почти 30-градусных морозов на новогодних каникулах?
В опросе приняло участие 129 человек
Сюжет: Новый год - 2024 «В фокусе»: как прошли новогодние праздники в Пскове? Новогодние праздники в Псковской области прошли без нарушений общественного порядка, заявили в полиции Утро 1 января: как Псков встречает 2024 год Борис Елкин: Новый год всегда приносит с собой новые надежды Путин выступил с новогодним обращением к россиянам Алексей Овсянников – коллективу УМВД: Пусть Новый год принесет вам удачу во всех начинаниях Митрополит Арсений совершит литургию в Псково-Печерском монастыре в ночь на 1 января В Псковской области снят запрет на запуск фейерверков до 10:00 2 января Великие Луки: яркий город в преддверии 2024-го. ФОТОРЕПОРТАЖ Александр Котов: Пусть 2024 год станет временем новых идей, возможностей и перспектив Александр Козловский: Испытания сплотили нас и сделали мудрее В преддверии Нового года псковичам напомнили о пожарной безопасности «Михайловское» переходит в праздничный режим работы Псковская полиция объявила о круглосуточном усиленном режиме службы на Новый год Стало известно, какие фильмы россияне будут смотреть на Новый год Карта праздничного сияния Пскова. ИНФОГРАФИКА Около 9 тысяч детей посетили губернаторские елки в Псковской области Юрий Сорокин: Что касается новогодних традиций – в нашей семье принято встречать год с пельменями на столе Светлана Мельникова: Пусть новогодние праздники будут сопряжены для вас соприкосновением с музеем Татьяна Пасман: Уходящий год был непростым, но очень разнообразным Игорь Максимов: Буквально через пару дней мы начнем писать новую историю Армен Мнацаканян: Пусть Псковская область экономически развивается в новом году Александр Борисов: Год был достаточно эффективным Пиратский новый год и Рождество в Бразилии: что ждет псковичей на рождественских каникулах Дмитрий Шахов: Новый год на Руси - праздник семейный Псковичам напомнили о соблюдении правил безопасности в период новогодних праздников Николай Королев: Новогоднюю ночь последние 25 лет я провожу на работе Бегом в 2024-й! Константин Абабков: Это был очень насыщенный и продуктивный год Дмитрий Белюков: 2023-й был насыщен событиями Светлана Белюкова: Посетителей усадьбы Софьи Ковалевской ждет особенная новогодняя неделя Виталий Дидыч: Я обычно не жду подарков на Новый год Алеся Михачева: Верю в чудеса и люблю загадывать желания Какой будет погода в новогоднюю ночь в Псковской области, рассказала синоптик Телефонные номера оперативных и экстренных служб напомнили псковичам в преддверии новогодних праздников Секреты хорошего Санты Николай Козловский: 2023 год запомнится важными событиями, испытаниями и свершениями Каток в Финском парке заработает 26 декабря Город-сказка: Псков засверкал в преддверии Нового года. ФОТОРЕПОРТАЖ Фотофакт: Барсику на набережной реки Великой привязали новогодний шарик Семейный спортивный праздник «Дед Мороз в кроссовках» состоялся в Пскове Новогодние елки пройдут в школах по всей стране, заявили в Минпросвещения «Сказочный лес» появился в псковском парке Строителей. ВИДЕО Самое безопасное место для собаки в новогоднюю ночь уточнили кинологи Встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой пройдут на Запсковье 24 декабря Главную новогоднюю ель торжественно зажгли в Великих Луках В Пскове открылась выставка авторских ёлочных игрушек Новогоднюю ёлку в парке Михайловского украсили сушками и салом Искусственные ели установили напротив здания правительства Псковской области Праздничный «Дед Моробус» начал курсировать в Великих Луках Ярмарка с новогодними товарами открылась на улице Пушкина в Пскове Благотворительная рождественская ярмарка проходит в Псковской инженерно-лингвистической гимназии Новогодний фейерверк отменили в Великих Луках «Зверьё моё»: О безопасности домашних животных во время новогодних праздников. ВИДЕО Псковичей приглашают на праздничный «Новогодний джем» В Пскове отменили фейерверк и культурно-массовые мероприятия в новогоднюю ночь Праздновать Новый год «у моря Лукоморья» в Пушкинском заповеднике начнут уже через три дня Онлайн-брифинг «Безопасный Новый год» в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО Псковичам посоветовали не покупать пиротехнику в уличных палатках Псковское МЧС фиксирует снижение числа происшествий в новогодние праздники Иллюминацию на главной новогодней ели в Невеле подключат к концу недели Великие Луки украсили к Новому году. ФОТО Новая ёлка, «Дед Моробус» и светящееся колесо: как Великие Луки готовятся к праздникам Праздник к нам приходит: известные псковичи рассказали о своих новогодних елках Главную новогоднюю ель доставили в город Дно Салют из автомобиля на ходу запустили в центре Пскова. ВИДЕО Новогодняя ярмарка мастеров пройдет в Великих Луках Остров украсили инсталляциями в преддверии Нового года Олени и сани появятся у главной новогодней ели в Великих Луках Квесты и экскурсии пройдут в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в новогодние праздники Световой потолок монтируют на улице Пушкина в Пскове. ФОТО Иллюминацию на главной ели в Великих Луках включили в тестовом режиме «Цветочная» ель продолжает вызывать жаркие споры среди жителей Себежа Сроки новогодних каникул назвали россиянам Конкурс по новогоднему украшению витрин проводят в Великих Луках Благотворительная акция «Ёлка желаний» стартовала в Псковской области Новогодний турнир по настольному теннису на призы клуба Nordman прошел в Пскове Псковский музей-заповедник примет в дар елочные украшения Эстафета Дедов Морозов на коньках пройдет в Финском парке Пскова Названы самые опасные новогодние украшения для питомцев Главную новогоднюю ель зажгли в Пскове с участием Деда Мороза и Снегурочки 22-метровую искусственную ель монтируют в Великих Луках Кафе откроется вблизи катка в Финском парке в Пскове  Главную новогоднюю ель установили в Локне Когда можно будет запускать новогодние фейерверки, напомнил Михаил Ведерников «Прайс-лист» на популярные нарушения в новогодние праздники презентовали псковичам Каток заливают на острове Дятлинка в Великих Луках Золотые шары украсили деревья в Детском парке в Пскове Светящиеся арки и занавеси установили в Великих Луках Техническое открытие катка в Финском парке Пскова состоится 5 декабря Искусственную новогоднюю ель доставили в Великие Луки Познакомиться с елочными игрушками из советского детства предлагает псковский музей Новые новогодние инсталляции установят в Пскове Лыжную трассу накатали на псковском стадионе «Машиностроитель» Подготовку к заливке катка начали в Пскове Новый год-2024 в Псковской области: первые детали Каток начали заливать в Дно Ярмарка «Городская зимняя сказка» откроется на улице Пушкина в Пскове с середины декабря Главную ель на Октябрьской площади в Пскове начнут устанавливать 2 декабря По миллиону рублей направили в Пустошку и Новоржев для закупки украшений к Новому году Украшать Псков к Новому году начнут на следующей неделе Монтаж новогодних украшений начался в Великих Луках Запускать салюты в новогоднюю ночь разрешат в Псковской области
10.01.2024, 14:470 Российский паспорт занял 51-е место в рейтинге самых привлекательных в мире 10.01.2024, 14:320 «Беседка»: Ольга Евстигнеева о проекте «Всей семьей». ВИДЕО 10.01.2024, 14:150 Житель Пскова выиграл миллион рублей в новогоднем тираже «Мечталлион» 10.01.2024, 14:050 «В фокусе»: как прошли новогодние праздники в Пскове?
10.01.2024, 14:040 Первую в новом году виртуальную выставку открыли в «Михайловском» 10.01.2024, 13:430 Псковская семья представит регион на форуме в честь старта Года семьи 10.01.2024, 13:400 Артур Гайдук: В легальной политике нужно участвовать всегда 10.01.2024, 13:320 Врач-невролог Елена Пупейко скончалась в Великих Луках
10.01.2024, 13:220 Названа причина аварии на водопроводе на улице Байкова в Пскове 10.01.2024, 13:120 Избирательный штаб Путина принял первые подписи из всех регионов РФ 10.01.2024, 13:100 Kаши по старинным и семейным рецептам попробуют гости гастрофестиваля в Порхове 10.01.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Политбюро» с Артуром Гайдуком
10.01.2024, 12:570 Путин рассказал об отмене своей поездки в Якутию из-за нелетной погоды 10.01.2024, 12:530 Более 60 пожаров произошло в Псковской области за новогодние выходные, погибли три человека 10.01.2024, 12:500 До +2 градусов обещают синоптики в Псковской области 11 января 10.01.2024, 12:460 Путин: Программу «Земский учитель» продлят до 2030 года
10.01.2024, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Какими были новогодние праздники для огнеборцев? 10.01.2024, 12:270 Продажи новых легковых автомобилей в России в 2023 году выросли на 69% 10.01.2024, 12:250 Драка после сельской дискотеки обернулась для россиянина уголовным преследованием 10.01.2024, 12:170 В порту Петербурга изъяли более тонны кокаина на 11 млрд рублей
10.01.2024, 12:140 Первенство по мини-баскетболу среди школьников пройдет в Пскове 10.01.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о проекте «Всей семьей» 10.01.2024, 12:031 Комитет Госдумы рассмотрит законопроект о готовности теплосетей к отопительному сезону 10.01.2024, 11:590 Пскович забрал из магазина банку энергетика, угрожая ножом
10.01.2024, 11:540 Артур Гайдук в «Политбюро»: вопросы ребром и ответы без цензуры 10.01.2024, 11:530 В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности 10.01.2024, 11:490 Финальный областной этап проекта «Мини-футбол – в школу» пройдет под Псковом 10.01.2024, 11:420 «Беседка»: Какими были новогодние праздники для огнеборцев?
10.01.2024, 11:380 ГК «Кабош» вошла в тройку лучших компаний в рейтинге 50 best tastes of Russia 10.01.2024, 11:360 День открытых дверей организует Псковский филиал университета ФСИН России 10.01.2024, 11:230 Извращенец напал на псковичку в районе городской больницы 10.01.2024, 11:160 В России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты - главком ВМФ
10.01.2024, 11:000 Путин впервые посещает Чукотку 10.01.2024, 10:570 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области снизилась во время новогодних праздников 10.01.2024, 10:530 Дело о банкротстве группы компаний «Кабош» прекращено 10.01.2024, 10:510 Ресторан «Гельдт» продолжает набор сотрудников
10.01.2024, 10:480 Псковский облсовпроф помог взыскать почти миллион рублей в пользу пострадавшего работника 10.01.2024, 10:410 Каток в Финском парке Пскова закрыли из-за оттепели 10.01.2024, 10:360 «Беседка»: Ольга Евстигнеева о проекте «Всей семьей» 10.01.2024, 10:310 На грани выдворения из Латвии оказались несколько тысяч россиян
10.01.2024, 10:130 Убийство, полсотни пожаров, пропавший ребенок: как прошли новогодние каникулы в Псковской области 10.01.2024, 10:030 Как китайские автомобили справляются с русскими морозами, раскрыл эксперт  10.01.2024, 09:500 Более 600 социальных объектов подключили к Сети в Псковской области 10.01.2024, 09:400 Российский аналог «Википедии» хотят открыть в полномасштабной версии 15 января
10.01.2024, 09:301 Морозные каникулы 10.01.2024, 09:150 Как платить меньше при отключении тепла и горячей воды, рассказал юрист 10.01.2024, 09:000 Двухэтажный жилой дом горел в Печорах из-за короткого замыкания 10.01.2024, 08:470 Вложения в биткоин оказались самыми прибыльными в 2023 году
10.01.2024, 08:360 Состояние фасадов Стефановской церкви Мирожского монастыря показали реставраторы 10.01.2024, 08:220 Социальные полки с бесплатными продуктами могут появиться в России 10.01.2024, 08:110 Рождественский мясоед: что строго запрещено в этот день 10.01.2024, 07:540 Около миллиона человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ в праздничные дни
10.01.2024, 07:350 Как правильно прогреть машину в мороз, объяснил автоэксперт 10.01.2024, 07:190 Утонувшую после дрифта на Великой Audi достали из воды. ВИДЕО 10.01.2024, 07:000 Запрещенный контент в интернете хотят блокировать мгновенно 09.01.2024, 22:001 В Южной Корее запретили есть собак
09.01.2024, 21:570 Водоснабжение восстановили в многоквартирном доме на улице Байкова в Пскове 09.01.2024, 21:530 Командующий ВДВ Михаил Теплинский отмечает 55-летие 09.01.2024, 21:430 Псковский губернатор объяснил, как будет действовать закон о запрете склонения к аборту 09.01.2024, 21:400 Продолжается прием заявок на участие в поэтических чтениях в Псковской областной библиотеке
09.01.2024, 21:330 Стали известны подробности смерти женщины на улице Советской в Пскове 09.01.2024, 21:220 Скончалась доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ Ирина Никандрова 09.01.2024, 21:200 Росгвардия приглашает юношей из Псковской области поступать в Пермский военный институт 09.01.2024, 21:002 Рекордный за 30 лет урожай картофеля собрали в России в 2023 году
09.01.2024, 20:402 Выводы о частицах нанопластика в воде прокомментировало руководство «Союзнапитков» 09.01.2024, 20:200 Рождество Христово в русской литературе станет темой лекции в Пскове 09.01.2024, 20:000 Есть фрукты при перепадах погоды рекомендовала представитель ВОЗ 09.01.2024, 19:531 Историк проведет в Изборске лекцию «Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем…»
09.01.2024, 19:410 Водитель Mitsubishi проехал на «красный» и влетел в ГАЗель в центре Великих Лук 09.01.2024, 19:400 Сироты при Псковском гарнизонном батальоне «читали зады» в 1802 году 09.01.2024, 19:200 Выставка живописи в стиле нонфигуративности откроется в Пскове 09.01.2024, 19:160 Авария на водопроводе произошла на улице Байкова в Пскове
09.01.2024, 19:000 О сроках сдачи декларации о доходах напомнили псковичам 09.01.2024, 18:570 Запрет выхода на лёд снят в двух районах Псковской области 09.01.2024, 18:450 Более 800 детей посетили профсоюзные новогодние елки в Пскове 09.01.2024, 18:380 Итоги нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в регионе подвел псковский губернатор
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru