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Культура

Звездочёт появился в Псковском кремле накануне Рождества

07.01.2024 19:20|ПсковКомментариев: 0

Вечером накануне Рождества в Псковском кремле случился переполох: прошла молва, что в городе появился Звездочет-предсказатель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Гости и участники программы встревожены также сообщениями о появлении на звездном небе кометы, что является предзнаменованием о грядущем конце света и всемирном потопе. Разобраться, что на самом деле происходит, кто этот таинственный Звездочет и надо ли готовиться к грядущей катастрофе помог государев дьяк Приказной палаты Михаил Григорьевич и его верный помощник стрелец Оркадий», - рассказали в музее.

Программа перенесла участников в XVII век, живые диалоги жителей посада показали, что волновало их в то время, о чем они мечтали и на что надеялись.

«Наступил светлый праздник Рождества после которого следуют Святки – одно из самых весёлых и долгих празднеств русского народа. В период Святок, в Святые или Страшные вечера, от Рождества до Крещения, девушки собирались в какой-нибудь избе, чтобы погадать о своей судьбе и возможном замужестве. Устраивались посиделки — святочные вечеринки молодежи или "игрища", на которых парни и девушки пели и плясали, играли в народные подвижные игры», - продолжили в музее.

Поучаствовать в таких забавах представилась возможность вечером накануне Рождества у гостей программы «Звездочет». Сопровождало развлечения живое пение народных песен.

Источник: Псковская Лента Новостей
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