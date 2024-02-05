Культура

Текстильные изделия в традиционом русском стиле представляют псковские мастера на выставке «Россия»

Псковский бренд текстильных изделий «Любо-Дорого» представляет часть своих моделей одежды на экспозиции «Культурный код», которая открылась в рамках Международной выставки-форума «Россия» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На экспозиционном подиуме центрального выставочного павильона можно увидеть сразу два женских образа, исполненных псковскими мастерами в русском стиле. Первый составляют льняное платье, шерстяной кардиган и кепка-картуз. Второй - понева и рубаха в фольклорном стиле, дополненные повседневным кокошником.

Бренд активно поддерживает направление развития традиционного славянского костюма в повседневной жизни. Характерные формы и орнаменты воплощаются в жизнь через современные технологии и материалы.

Созданные коллекции повседневной и этно-стилизованной одежды для детей и взрослых под маркой «Любо-Дорого» успешно реализуются в Псковской области, а также были радушно встречены на подиумах Санкт-Петербурга и Москвы. Мастера имеют опыт создания сценических костюмов — ими разработаны серии одежды для вокальных и художественных коллективов в жанре актуальное этно.

На выставке можно ознакомиться с текстильными творениями мастеров и из других регионов. Новая экспозиция «Культурный код» как раз и посвящена художникам и дизайнерам страны, передающим уникальный и многогранный национальный стиль России.

Выставка представит не только традиционные изделия, но и современные модные коллекции, в которых используются элементы народных промыслов. На экспозиции можно будет увидеть разнообразные изделия ручной работы: вышивку, кружево, вязание, текстильное и ювелирное искусство. Каждое изделие является уникальным и имеет свою историю, связанную с народной культурой и традициями. Это позволит зрителям познакомиться с традиционными ремеслами и рукоделием разных народов России, их современными интерпретациями в модных коллекциях.

Международная выставка-форум «Россия», организованная по решению президента РФ Владимира Путина, — это комплекс важнейших достижений страны, собранных на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне № 75.