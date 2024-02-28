Культура

Великолукскому драматическому театру исполняется 105 лет

Великолукскому драматическому театру исполняется 105 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Фото: Государственный архив Псковской области

«Да, о городском театре упоминалось и ранее, еще в середине XIX века, - в материалах встречается информация о том, что на сцене двух кинематографов выступали гастролирующие труппы, шли постановки на открытой сцене Летнего сада. Но так ярко, - с привлечением столь профессиональных актеров, режиссеров, декораторов, - работа была начата только к концу 1918 года», - рассказали в архиве.

Координатором выступал подотдел искусств Великолукского уездного отдела народного образования. Появился театр «Дом просвещения», под крышу которого собрали разрозненные театральные коллективы. По планам в его штате должны были быть 29 артистов и сотрудников.

Первые репетиции начались в декабре 1918 года, а 18 марта 1919 состоялась первая премьера театра. Это была постановка по пьесе Максима Горького «На дне». Декоратором выступил Константин Елисеев, главным режиссером – Николай Истомин.

С марта по июль 1919 года состоялись 20 премьер. В фондах Государственного архива Псковской области хранятся материалы, свидетельствующие о первых шагах театра. В их числе протокол заседания Коллегии уездного отдела народного образования Великих Лук от 9 марта 1920 года, которым был утвержден обновленный штат театра.