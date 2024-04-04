Культура

Выставка «Пушкин и театр» открылась в Пскове. ФОТО

Торжественное открытие выставки Бахрушинского театрального музея «Пушкин и театр», приуроченной к 225-летию со дня рождения великого поэта, состоялось во Дворе Постникова 17 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Псков стал первым городом, где представлен проект. На открытии выставки выступила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Мы свято бережем и чтим имя Александра Сергеевича Пушкина и считаем эту выставку началом серьезной и красивой тропы к 225-летию со дня рождения поэта», - сказала Вера Емельянова.

Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова отметила, что Псков стал первым городом, потому что «Россия начинается здесь, в Пскове». Пушкин написал многие свои произведения, находясь в имении на Псковской земле.

«У нас не было сомнений, что первым должен быть Псков. Мы впервые публикуем здесь 125 оригиналов, это для нас большой масштаб. Надеюсь, жители Пскова с большим удовольствием будут рассматривать экспонаты. Нам было важно показать, что Александр Сергеевич Пушкин - реформатор театральной сцены», - уточнила она и отметила, что в Псковской области Бахрушинскому театральному музею было очень комфортно работать.

Заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе Эльвира Королева рассказала, что за последние три года Псковский музей-заповедник смог принять уже восемь федеральных выставок.

В залах Двора Постникова собраны уникальные экспонаты из фондов московского музея – шедевры театрально-декорационного искусства: эскизы театральных костюмов, портреты видных деятелей театра, великих артистов, драматургов пушкинской поры, представлены сцены и видеофрагменты из спектаклей по пушкинским произведениям, оставившим яркий след в русском театральном искусстве.

На выставке также присутствовали куратор выставки и заслуженный деятель искусств России Александр Чепуров.

«В этой выставке представлены жемчужины пушкинского театра. А где, как ни на Псковской земле, показывать пушкинский театр? Мы хотим показать, как в разных ипостасях Пушкин появлялся на сцене. Пушкин своим творчеством повлиял на все направления русского театра. Цель этой выставки - показать объем пушкинского театра», - сказал он и добавил, что экспозиция останется в Пскове до 19 мая.

Выставку посетили ряд почетных гостей из администрации и ведущих организаций города, в том числе председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова.

Проект организован НКО «Фонд развития Бахрушинского музея» при поддержке Министерства культуры России в рамках национального проекта «Культура». Выставка будет показана в нескольких регионах России, в том числе в Рязани и Казани.

Также на открытии выступали студенты Псковского колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.