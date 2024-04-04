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Культура

Более 40 памятников архитектуры Псковской области вошли в каталог «Готики в России»

18.04.2024 22:15|ПсковКомментариев: 0

Авторы архитектурного проекта «Готика в России» опубликовали уникальный электронный каталог из 2 тысяч построек, имеющих готические черты. Среди построек из 64 регионов есть и достопримечательности Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей авторы сборника. 

Каталог и рейтинги самых любопытных мест опубликованы на сайте russgothic.ru. В подборку топ-20 образцов плотницкой готики со всей страны входит заброшенное здание бывшей лютеранской кирхи в Опочке. Подобных памятников сохранились единицы.

В рейтинг топ-20 склепов и надгробий – изящная чугунная усыпальница М. А. Назимовой в Устье Псковского района.

Всего в каталог включен 41 памятник архитектуры Псковской области. Среди них церковь на лютеранском кладбище Пскова, родовая усадьба Полибино легендарного математика Софьи Ковалевской (Великолукский район), усадьба Красная горка (Дедовичский район), постройки усадьбы Волышово (Порховский район), дом Куколькина в Опочке, целый ряд конных почтовых станций – в Опочке, Невеле и другие.

Также список включает утраченные памятники, такие как православный храм в Посадниково – реплика знаменитой Чесменской церкви в Санкт-Петербурге.

Все места можно найти на интерактивной карте, по поиску на сайте и в каталоге, где есть фильтр по параметрам – постройки можно сортировать по типу архитектуры (например, храмы, усадьбы, водонапорные башни), стилевым направлениям, периоду строительства.

«Каталог – это результат многолетнего исследования. Оно охватывает совершенно уникальные постройки разных эпох – средневековую готику, различные направления неоготики и примеры современной ретроспективной архитектуры. Часть из них вам хорошо знакомы, но мы часто не задумываемся, что они имеют готические черты. Это первая попытка наглядно проследить, какой след готика оставила в русской архитектуре», – рассказал автор проекта «Готика в России» Артём Нойер.

Каталог также включает около 600 чертежей и будет пополняться в дальнейшем. А обзорная статья и подборка книг помогут погрузиться в историю архитектуры.

Источник: Псковская Лента Новостей
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