Фольклорный ансамбль из Пушкиногорского района стал победителем Всероссийской акции

Семейный фольклорный ансамбль «Поозерье» из Пушкиногорского района стал победителем Всероссийской акции «Семейные традиции». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова
В акции, приуроченной к Году семьи и направленной на популяризацию традиций народов России, приняли участие более 3200 семей со всей страны. Школьники записывали творческие видеоролики со своими семьями, где делились рецептами, рассказывали о ремёслах, играли на музыкальных инструментах.
«Замечательно, что среди такого числа участников жюри отметили наш фольклорный ансамбль. Он стал одним из лучших в номинации "Традиционное пение". Предлагаю послушать песню "Калитвенцы-молодцы" в исполнении ансамбля "Поозерье"», - отметил Михаил Ведерников.