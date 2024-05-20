Культура

Фольклорный ансамбль из Пушкиногорского района стал победителем Всероссийской акции

Семейный фольклорный ансамбль «Поозерье» из Пушкиногорского района стал победителем Всероссийской акции «Семейные традиции». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова

В акции, приуроченной к Году семьи и направленной на популяризацию традиций народов России, приняли участие более 3200 семей со всей страны. Школьники записывали творческие видеоролики со своими семьями, где делились рецептами, рассказывали о ремёслах, играли на музыкальных инструментах.

«Замечательно, что среди такого числа участников жюри отметили наш фольклорный ансамбль. Он стал одним из лучших в номинации "Традиционное пение". Предлагаю послушать песню "Калитвенцы-молодцы" в исполнении ансамбля "Поозерье"», - отметил Михаил Ведерников.