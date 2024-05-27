Культура

«Михайловское» представляет «острую графику» классика отечественной книжной иллюстрации

Коллекцию графической пушкинианы выдающегося российского художника, классика отечественной книжной графики Павла Бунина представляет сегодня Государственный музей-заповедник «Михайловское» в своём официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, эта небольшая цифровая выставка открыта в рамках большого интернет-проекта «Художник и музей».



Павел Бунин. А.С. Пушкин. Из фондов музея-заповедника

Как рассказывает хранитель собрания изобразительного искусства Пушкинского заповедника Ольга Сандалюк, в фондах музея хранятся 11 работ Павла Бунина. Это выполненные тушью и пером портреты Пушкина, а также иллюстрации к трагедии «Борис Годунов», к роману «Евгений Онегин», к стихотворению «Пророк».

Небольшая цифровая выставка дополнена краткой же библиографической справкой: стал участником юбилейной пушкинской выставки 1937 год, будучи десятилетним ребёнком; учился в Суриковском художественном институте; с 1953 года — член Союза художников; в 1978 году эмигрировал, в 1987 — вернулся в Россию… Приведены в музейном посте и цифры, более чем полно характеризующие творческую биографию мастера: около 60 выставок в России и за рубежом; 50 изданных книг и около тысячи рисунков: иллюстрации к произведениям Пушкина, Омара Хайяма, Данте, Шекспира, Гёте, Лермонтова, Шарля де Костера, Льва Толстого, Киплинга. Приводит Ольга Сандалюк и слова британского слависта и переводчика Питера Нормана о Павле Бунине: «… в его рисунках читатель имеет возможность разглядеть сквозь дым времён ход истории». Другой рецензент — выдающийся искусствовед, специалист по истории древнерусской живописи и изобразительного искусства эпохи Данте и Джотто Михаил Алпатов писал о пушкинской графике Павла Бунина так: «…художник прекрасно знает тексты, очень зримо представляет себе образы… чувствует стиль и характер пушкинской поэзии и прозы. Рисунки Бунина всегда остры по форме, темпераментны по выполнению, очень разнообразны по характеру, как и творчество самого поэта».

Павел Бунин. Пушкин в Михайловском. Из фондов музея-заповедника

В «Михайловском» напомнили, что проект «Художник и музей» стартовал в музейных соцсетях более двух лет назад. Здесь, под пушкинской рубрикой «Везде передо мной подвижные картины…», заповедник регулярно знакомит своих виртуальных посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье, создавших портреты поэта, проиллюстрировавших его стихи или прозу. Музейщики убеждены, что цифровые экспозиции, при всей их внешней скромности, весьма и весьма значимы: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из фондового собрания. И возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах и без «посредничества» электронных средств коммуникации».