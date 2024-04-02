Культура

Первые интерьеры кухни-людской в Михайловском показывает Пушкинский заповедник

С репродукциями произведений якутского советского художника, уроженца Немюгюнского наслега Наума Засимова (1928—1991) из фондовой коллекции Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» можно познакомиться сегодня в официальном сообществе музея в социальной сети «ВКонтакте». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, эта небольшая цифровая выставка открыта в рамках большого интернет-проекта «Художник и музей».

Наум Засимов. Михайловское. Интерьер кухни в людской (1956). Из фондов музея-заповедника.

Как рассказывает хранитель собрания изобразительного искусства Пушкинского заповедника Ольга Сандалюк, в фондах музея хранятся четыре работы этого мастера. Датированы они 1956 годом: тогда начинающий живописец был студентом Государственного художественного института имени В. И. Сурикова.

Три из этих работ — графические листы с изображениями музейных интерьеров кухни-людской в Михайловском. «Этот флигель в мемориальной усадьбе поэта, — рассказывает Ольга Сандалюк, был восстановлен в 1955 году, а в следующем, 1956-м, был открыт для посетителей». Интерьеры Наума Засимова, созданные по заказу музея — первые виды внутреннего убранства людской, и тем ценны особенно. К тому же эти листы — из числа наиболее ранних работ в жанре интерьера в коллекции музея-заповедника «Михайловское».

На четвёртой, живописной работе Засимова, хранящейся в фондах Пушкинского заповедника, запечатлена аллея карликовых лип в парке Петровского. И это также хронологически первое изображение липовой аллеи в усадьбе Ганнибалов в собрании Пушкинского заповедника.

Наум Засимов. Петровское. В аллее карликовых лип (1956). Из фондов музея-заповедника.

В «Михайловском» напомнили, что проект «Художник и музей» стартовал в музейных соцсетях более двух лет назад. Здесь, под пушкинской рубрикой «Везде передо мной подвижные картины…», заповедник регулярно знакомит своих виртуальных посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье. Музейщики убеждены, что цифровые экспозиции, при всей их внешней скромности, весьма и весьма значимы: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из фондового собрания. И возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах и без «посредничества» электронных средств коммуникации».