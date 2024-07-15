Культура

Сцены из жизни ссыльного Пушкина представили в мемориальном «Михайловском» доброхоты из Перми

Доброхоты из Перми выступили сегодня, 1 августа, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», на площадке за околицей мемориальной усадьбы поэта. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, отряд из пермского пушкинского клуба старшеклассников «Союз друзей» представил зрителям литературно-музыкальную композицию «Приют спокойствия, трудов и вдохновения» — театрализованный рассказ о том, как жил, о чём размышлял, что писал в этих краях Пушкин, будучи, как сам он говорил, «ссыльным невольником» в своём родовом имении.

Фото Николая Алексеева (музей-заповедник «Михайловское»)

В «Михайловском» пояснили, что отряд из «Союза друзей» — ветеран доброхотского движения: впервые старшеклассники из Перми приехали помогать музейщикам в псковские пушкинские места более трети века назад. Выступления с литературно-музыкальными композициями — также давняя традиция этого волонтёрского объединения. В разные годы уральские доброхоты выступали на разных сценах — как на настоящих, стационарных, так и на импровизированных, природных — в разных музейных локациях. Интересно, что основой для их композиций всегда становились не только произведения Пушкина и воспоминания современников поэта, но обязательно музыка, романсы и песни — как профессиональных поэтов и композиторов, так и творцов-любителей, от Александра Пушкина до наших дней.

Смотрите также Пушкинские доброхоты из Перми дали три бала в Пушкиногорье

Завтра, 2 августа, пермяки намерены показать свою новую работу в мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов «Тригорское».

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» добавили, что в текущем году о своём желании побывать в музее в качестве доброхотов сообщили 16 отрядов из малых и больших городов России; большая часть из них уже завершила свою летнюю работу. По традиции, заведённой ещё первым послевоенным директором «Пушкинского уголка», легендарным музейщиком С. С. Гейченко, молодые люди выполняют в заповеднике не только посильную для них хозяйственную работу (прополка и полив цветочных клумб, сбор поспевших ягод, чистка прудов), но и самым активным образом участвуют в культурной жизни музея, ходят на экскурсии, знакомятся с художественными выставками, развёрнутыми в мемориальных усадьбах и в научно-культурном центре Пушкинского заповедника.