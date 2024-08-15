Десятый исторический праздник «Воевода Шуйский» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Битва дружин, «Ратный триатлон», выступление группы «Вольный ветер», чеканка монет, мастер-классы по танцам, священная лития – десятый юбилейный исторический праздник «Воевода Шуйский» состоялся в Пскове 24 августа.
Праздник посвящен событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581–1582 годах. Местом проведения традиционно стала территория у Покровской башни. Организаторами выступили Псковский музей-заповедник, Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества и Псковский городской молодёжный центр.
Подробнее о десятом празднике «Воевода Шуйский» — в фоторепортаже Анны Тягуновой.