Десятый исторический праздник «Воевода Шуйский» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

19-летнего великолучанина обвиняют в краже игровой приставки из магазина

Фотофакт: Опасный люк на Ленинградском шоссе в Пскове не ремонтируют около месяца

Фура и «Урал» столкнулись на трассе «Псков», в больнице шофер и пассажирка