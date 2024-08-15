Культура

Органный концерт «От Баха до латины» пройдёт в Пскове 31 августа

Концерт органной музыки «От Баха до латины» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 31 августа в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото: организаторы концерта

В концерте выступит органист - выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов Сергей Буслов.

В концерте прозвучат духовные произведения:

немецкого композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха,

итальянского композитора XVII-XVIII века и скрипача-виртуоза, создателя жанра сольного инструментального концерта Антонио Лучо Вивальди,

французского композитора-симфониста XIX-XX века и органиста-импровизатора Шарля-Мари Жана-Альбера Видора,

аргентинского композитора второй половины XX века, родоначальника стиля танго нуэво, Астора Панталеона Пьяццоллы,

аргентинского композитора, исследователя народной музыки и традиционных ритмов Южной Америки, Ариэля Рамиреса,

современного немецкого композитора и органиста-виртуоза Ханса-Андре Штамма,

современного эстонского композитора и органиста, пишущего в стиле «новой простоты» и «духовного минимализма», Арво Пярта.

Справки по телефонам: +7(8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32; +7(911) 209-59-53.

Возрастное ограничение 10+