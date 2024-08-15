Культура

Интерактивная экскурсия с элементами ретро-дефиле пройдёт в Изборске 31 августа

Интерактивная экскурсия по выставке «Образы счастья» с элементами ретро-дефиле состоится в выставочном зале музея-заповедника «Изборск» 31 августа в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Участники мероприятия смогут погрузиться в реалии бытовой культуры, моды и отдыха 1950-60 годов, почувствовать, как пахнут самые популярные духи того времени, и услышать звук старинного патефона.

Выставка «Образы счастья» работает до 8 сентября.