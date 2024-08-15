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Культура

Чехов в гостях у Гельдта

01.10.2024 11:51|ПсковКомментариев: 0

Эксклюзивный, исключительный, неповторимый — все это о спектакле-ужине «Театральный бардак» по Чехову, состоявшемся в ресторане «Гельдт» в прошлую пятницу, 27 сентября. Псковская Лента Новостей делится хроникой светского вечера.

 

Никаких трех звонков и приглушенного света. Зрителей попросили не выключать телефоны и разрешили при желании трогать артистов. Ну, и пока не начался спектакль, публика стала обмениваться с конферансье впечатлениями о прошедшем лете. Одна из гостий стала вспоминать, как съездила в Крым. Пара минут потребовалась зрителям за столиками вокруг, чтобы вдруг понять — так это же уже спектакль!

Иммерсивный спектакль-ужин «Театральный бардак» по Чехову ранее давали только в Москве. Псковичи уже привыкли к точкам культурного притяжения в «Покровском» и «Моей истории», открывающим не только новые вкусы, но и создающим незабываемые события. Теперь по этому же пути идет ресторан «Гельдт». Привезла в Псков модную столичную новинку продюсер Виктория Филиппова. Кое-кто из местных может помнить ее репортажи на областном телевидении, которые она делала под прежней фамилией Степанова, пока не уехала в столицу. Для нее особенно ценно и важно привезти проект в родной город.

«Даже для Москвы это новый формат, - рассказала продюсер о проекте. - В столице в основном принято посещать либо гастрономические театры, где все построено вокруг кухни, либо иммерсивные шоу, где присутствует интерактив с актерами. Мы совместили обе истории. Закольцованы совершенно разные произведения Чехова, кухня вписана в спектакль. Актеры всегда на переднем плане, ломается четвертая стена, каждый зритель чувствует себя сидящим в первом ряду, видит живые эмоции актеров».

Труппа — четверо недавних выпускников Московской театральной Школы Олега Табакова. Молодые артисты московских театров Влад Окропиридзе, Егор Сазыкин (он же режиссер «Театрального бардака»), Эдуард Володин, Эвелина Мазурина — восходящие звезды отечественного небосклона. За последнее время они сыграли роли в заметных кино- и телепроектах: «Слово пацана», «Последний богатырь. Наследие», «Предпоследняя инстанция», «Противостояние», «Нулевой пациент», «Склифосовский». Так что большая слава уже близко, и псковскому зрителю точно стоит сделать зарубку на память.

Да и вряд ли такое скоро забудется. Единое полотно постановки на два акта соткали из чеховских рассказов «Длинный язык», «Жилец», «По-американски», «Размазня», «Беседа пьяного с трезвым чертом», «Пропащее дело», «Новогодние великомученики». Действо на сцене, в которую превратился весь зал ресторана, разворачивалось под аккомпанемент клавишных (Ольга Брежнева) и скрипки (Сергей Пудалов).

Инсценировка была выстроена таким образом, чтобы максимально вовлечь публику в происходящее — от осыпания артистов лепестками роз и реплик с места до полноценного участия в сценках. Зал хохотал, кто-то читал стихи, кто-то делился детской мечтой стать актером (которая тут же была исполнена). Гости проявили открытость и легкость.

Для принимающей стороны одним из ярких эпизодов стала сценка с воплощением образа директора ресторана, ярко отразившая реальные чаяния и переживания работников индустрии гостеприимства. 

«Гениальность Антона Павловича Чехова в том, что он актуален до сих пор, пересекается с современностью, - уверен Егор Сазыкин. - Мы постарались быть максимально искренними, живыми, зал откликался на каждую нашу новую придумку или импровизационную закорючку».

Частью декораций стал даже камин с живым огнем, всегда горящий в «Гельдте». Он буквально добавил жара, когда Эвелина Мазурина (участница детского «Евровидения-2018») вышла петь старинные романсы «Белая ночь», «В лунном сиянии», «Что-то грустно», «Я милого узнаю по походке». Они вполне могли звучать в этих стенах во времена Чехова и Гельдта.

«Зданию сто пятьдесят лет, и русский дух здесь чувствуется, - рассказала после спектакля Эвелина Мазурина о своих ощущениях. - То, что мы приехали в этот город — удивительно. Псков — безумно красивый, очень много церквей, очень спокойно. Хочу сказать, что псковская публика — благодарный зритель. Здесь один из самых лучших залов за все время игры этого спектакля».

Примерялись к залу целый день, пока он еще пустовал. В это время шеф-повар на кухне ресторана в прямом смысле готовил свою часть вечера. Специально для спектакля было разработано особое меню с блюдами, которые стояли на столе у чеховских героев или у самого автора.

Специальное меню театрального вечера
Профитроли с паштетом из лося
Профитроли с паштетом из шпрот
Профитроли с сырным муссом и красной икрой
Закуска из сельди
Винное плато
Кулебяка
Стейк-салат с индейкой
Язычки бараньи с псковской глазухой или судак с пюре из пастернака
Десерт «Черешня»
Бокал игристого
Авторская клюквенная настойка

Репетиции начались в 10:30. Артисты разводили мизансцены на псковскую локацию, дважды полностью прогнали спектакль. В итоге вечером у публики складывалось полное ощущение, что играют они здесь не в первый раз, а в сотый. И ничто не выдало того факта, что это первая гастроль труппы, а Эдуард Володин и вовсе впервые введен в спектакль именно на псковской сцене. Ему еще и пришлось решать не самую легкую актерскую задачу: играть пьяного, хотя сам он в жизни не пьет.

«Ощущения замечательные, - поделился он за кулисами в перерывах между фотосъемкой с новыми поклонниками. - Прекрасно ввелся, были чудесные партнеры. Не знаю, все ли мне удалось. По отклику зрителей думаю, смог что-то сделать, быть более-менее правдоподобным».

«Для нас большая честь открывать гастрольную программу с «Гельдта», - добавила продюсер Виктория Филиппова. - Благодарна каждому из нашей команды, только общая работа дает такой результат».

В конце вечера так и остался невыясненным вопрос, кто кем оказался больше доволен — псковичи столичными артистами, или наоборот.

«Само место расположения — просто восхитительное. Но главное — люди, в Пскове одни из самых благодарных зрителей, которые у нас были», - считает Влад Окропиридзе.

Публика и в самом деле получила незабываемые впечатления.

«Мы шли на красивый вечер, и он, действительно, оправдал ожидания: здорово, интересно, хорошие актеры, - поделилась эмоциями сразу после спектакля гостья Юлия. - Очень понравилась Эльвира – потрясающий голос. Понравился Эдуард, игравший пьяного. Все ребята показали класс. Нестандартная атмосфера, вроде бы, мы пришли поужинать, а ребята работают, мы участвуем, кого-то из гостей вызывали принять участие в постановке».

«Шла и не знала, чего ждать, даже непонятно было, во что одеваться, как в театр или как в ресторан, - поделилась возникшими перед началом вечера сомнениями еще одна зрительница Ирина. - А пришла – села в уютное кресло, принесли вкусную еду, ненавязчиво начался спектакль. Все так органично! Мы всегда боимся нового, но все вышло легко и замечательно. Безусловно, этот опыт Пскову стоит повторить. Когда красиво, вкусно, интересно, весело – чего еще желать?»

В общем, можно констатировать двойной успех. И «Театральный бардак» пришелся по вкусу зрителю за пределами столицы. И «Гельдт» громко заявил о себе, как о еще одной точке культурного притяжения на карте Пскова. Надо полагать, что совсем скоро публику ждут не менее захватывающие и, как это здесь обычно бывает, вкусные вечера.

Юлия Магера

Фото Екатерины Степановой

Теги: #театр #культура #ресторан
Источник: Псковская Лента Новостей
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