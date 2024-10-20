Культура

Тема космоса объединит участников акции «Ночь искусств» музее-усадьбе С. В. Ковалевской

Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет 2 ноября в музее-усадьбе С. В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района. Гостей ждут мероприятия, посвященные космосу, включая закрытие выставки «Ковалевская и космос», которая работала с 12 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В программе экскурсия по выставке, показ короткометражного фильма о вкладе С. В. Ковалевской в изучение планеты Сатурн, а также познавательный космический квест. Победители получат оригинальный приз – музейные тыквы, выращенные на территории усадьбы.

Продолжится программа балом в парадном зале, где всегда проходили торжества в семье Корвин-Круковских. Например, бал 1874 года был дан в честь Софьи Ковалевской, получившей учёную степень в Гёттингенском университете. Одна из трёх представленных работ называлась «Дополнения и замечания к исследованию Лапласа о форме колец Сатурна». Первую кадриль Софья Васильевна танцевала со своим домашнем учителем И. И. Малевичем.

Бал – это танцы, отдых и развлечения, поэтому гостей музея ждут несколько мастер-классов, отметили в музее.

Запись на участие в мероприятии по телефону: +78115329523.