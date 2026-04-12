В псковском ГКЦ 29 апреля выступит поп-группа «На-На»

Поп-группа «На-На» даст концерт в Городском культурном центре Пскова 29 апреля, начало в 19.00 на площади Победы, 1, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Легендарная российская музыкальная группа «На-На» была создана в 1989 году известным продюсером Бари Алибасовым. С тех пор коллектив завоевал немало наград, премий и званий, проехав с гастролями почти по всей планете. Шоу группы «На-На» всегда считались самыми масштабными и зрелищными. На сегодняшний день в составе группы три солиста: Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин, а так же три музыканта (ударные, клавишные, гитара).

Сегодня на своих концертах группа исполняет как старые любимые хиты, так и абсолютно новые и уже полюбившиеся поклонникам песни, всегда создавая в залах атмосферу романтики, эйфории, веселья и счастья. Огромная армия поклонников и по сей день везде сопровождает артистов. С каждого своего концерта группа увозит домой великое множество цветов и подарков от любимых благодарных фанатов (в самом хорошем смысле этого слова).

Реклама: ИП Тихомиров К.А. Erid:2SDnjcDQYx1