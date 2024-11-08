Культура

Посвященная 100-летнему юбилею Валентина Седова выставка открылась в Пскове

Открытие выставки «Валентин Васильевич Седов: к 100-летию со дня рождения», посвященной 100-летию со дня рождения псковского археолога Валентина Седова, состоялось 12 ноября в главном здании Псковского-музея заповедника, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

На выставке представлены материалы, отражающие важные этапы жизни ученого. Важнейшую часть выставки составляют уникальные автографы Валентина Седова – переписка с учеными и музейными работниками, документы, связанные с подготовкой молодых археологов, редакторские правки.

«Сразу скажу, что я себя гостем музея не считаю, потому что мы вместе работаем, вместе реализуем проекты, поэтому я считаю себя членом этой большой дружной и прекрасной семьи. Мне бы хотелось обратить внимание: видя серьёзные мировые процессы и те проблемы, которые стоят перед нашей страной, то наследие, которое оставил нам Валентин Седов, сейчас стало еще ценнее. Стремление нивелировать русскую культуру, русскую историю и даже славянскую историю и культуру - очевидно. Мы это видим с вами буквально ежедневно. У западного зрителя все искусство и культура работают против нашей страны, создавая образ славянских народов как каких-то безродных, непонятных, диких племен, невесть откуда появившихся, которым вообще места на планете нет. В этой связи я еще раз повторю, что тот культурный и научный вклад, который внес Валентин Васильевич, крайне велик», - выступил с приветственным словом председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Выставочный комплекс располагается в фойе на втором этаже главного здания Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, дом №7.

Добавим, Валентин Седов известен не только как ученый-энциклопедист и автор многочисленных трудов, истинно представляющих собой целую библиотеку по проблемам славянской, балтской и финно-угорской археологии, но и как археолог-полевик.

Полевые работы В. В. Седова оставили яркий след в археологии различных исторических областей России (в центральные, западные и северо-западные регионы России, Беларусь), но предметом его особого исследовательского внимания стали памятники Псковской земли. В 1966-1968 гг. В.В. Седов провел раскопки кривических курганов в верхнем течении р. Великой и Себежском Поозерье. Результаты этих исследований вошли в монографию «Длинные курганы кривичей», вызвавшую всплеск интереса к памятникам начального расселения славян в Северо-западных русских землях.

С 1971 года под его руководством велось исследование Изборска, памятника, имеющего ключевое значение для реконструкции начала славянского расселения на Северо-Западе – и теперь это один из немногих древнерусских городов, раскопанных почти полностью. Археологические работы, продолжавшиеся более 20 лет, позволили прояснить обстоятельства, при которых возник и развивался один из древнейших городов Руси, упоминаемый в Повести временных лет.

Широкомасштабные раскопки в Изборске потребовали организации серьёзного исследовательского коллектива, в состав которого вошли археологи из Москвы, Пскова, Петербурга и других городов России. Период становления изборского отряда совпал по времени с активизацией охранных раскопок в Пскове, и тогда для более эффективной организации полевых работ Институтом археологии РАН и Псковским государственным музеем-заповедником была создана единая Псковская археологическая экспедиция. Руководителем экспедиции в1983 г. стал В. В. Седов. В середине 1980-х годов по объему выполняемых работ это была крупнейшая археологическая экспедиция в Европе, пишет Археологическое общество Псковской области.