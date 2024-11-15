Культура

Концерт к 20-летию коллектива V.V. and BanD пройдет в Великих Луках

Концерт к 20-летию рок-группы V.V. and BanD пройдет в великолукском Доме культуры имени Ленина 29 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители музыкантов.

«V.V. and BanD – рок-группа, стабильности которой можно только позавидовать, а среди песен всегда найдётся та, которая будет идеальна для любого текущего момента», – рассказали организаторы концерта.

За плечами V.V. and BanD витиеватые гастрольные пути от маленьких рок-клубов до больших региональных рок-фестивалей. Их песни одинаково любят как в небольших поселковых ДК и на масштабных народных гуляниях, так и в военных гарнизонах, где музыкантам также не раз приходилось выступать.

В этот раз коллектив даст концерт в родных Великих Луках, где соберёт воедино большую программу песен разных лет.

«Осталось только позвать друзей занять все места в зрительном зале. "Нужно всё успеть!" - это, пожалуй, сейчас самый точный девиз для V.V. and BanD. И всё успеется! Да и возраст подходящий — всего 20 лет творческой деятельности. Самое то для рок-н-ролла!» – добавили представители музыкантов.

Концерт пройдет 29 ноября в 18.30 в Великих Луках на улице Малышева, дом 13.