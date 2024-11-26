Культура

Умер актер Нильс Ареструп

Французский актер Нильс Ареструп умер в воскресенье на 76-м году жизни в пригороде Парижа Виль-д'Авре. Об этом Agence France-Presse сообщили его жена и пресс-секретарь.

Ареструп ушел из жизни у себя дома в окружении семьи. Причина смерти не уточняется.

Актер известен по фильмам «Мое сердце биться перестало» (De battre mon coeur s'est arrêté, 2005), «Пророк» (Un prophete, 2009), «Ее зовут Сара» (Elle s'appelait Sarah, 2010), «Боевой конь» (War Horse, 2011), «До свидания там, наверху» (Au revoir lа -haut, 2017), «Ван Гог. На пороге вечности» (At Eternity's Gate, 2018) и других.

Ареструп также дважды был удостоен премии Cesar французской Академии искусств и технологий кинематографа как лучший актер второго плана в фильмах «Мое сердце биться перестало» и «Пророк», пишет ТАСС.