Культура

Выставка археологических находок-2024. ФОТОРЕПОРТАЖ

Выставка археологических находок полевого сезона-2024 открылась 6 декабря в Археологическом центре Псковской области.

В экспозиции представлено более 700 находок. Как отмечают археологи, это далеко не все, что удалось найти в этом году. Количество индивидуальных находок в нынешнем полевом сезоне – чуть более 3000 единиц. Часть экспонатов уже отреставрирована. Например, склеен и выглядит совершенно целым центральный экспонат выставки — большой керамический горшок из раскопа на Плехановском посаде.

Выставка на улице Герцена, 1/1 открыта для посещения в течение ближайших недель. Узнать о ней подробнее можно в фоторепортаже Анны Тягуновой.