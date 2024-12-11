Культура

Конкурс детских театральных коллективов «Театралика» прошел в Пскове

Областной конкурс детских театральных коллективов «Театралика» прошел на базе Дома офицеров в городе Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении дополнительного образования Псковской области «Лидер».

Фото здесь и далее: учреждение дополнительного образования Псковской области «Лидер»

1. В младшей возрастной категории (4-6 лет) призовые места заняли:

Дипломом I степени: Театральный коллектив «Солнышки» Детского сада № 26 «Ласточка» города Пскова, руководитель Марина Гаврилова;

Дипломом II степени: Театральный коллектив «Ласточки» Детского сада № 26 «Ласточка» города Пскова, руководитель Ольга Шушина.

2. В средней возрастной категории 7-13 лет:

Дипломом I степени: Театральная студия «Театр на Кузнецкой» Дома детского творчества, город Псков, руководитель Елена Быкова; Образцовый детский коллектив театр «Бенефис» центра образования «Псковский педагогический комплекс», город Псков, руководитель Наталья Сурикова;

Дипломом II степени: Младший состав образцового театрального коллектива «Ливень» средней школы города Новосокольники, руководитель Тамара Андреева;

Дипломом III степени: Музыкально-театральное отделение детской музыкальной школы №1 им. М.П. Мусорского детской музыкальной школа № 1 имени М.П. Мусоргского города Великие луки, руководители Елена Макарова,Татьяна Захарова.

Дипломов участника: Театральная студия «Театр и Мы» коллектив «Местные таланты» средней общеобразовательной школа №2 города Псков, руководитель Наталья Коробко; Театральный коллектив «Жемчужинки» средней общеобразовательной школы № 5 имени Героя Советского Союза Вячеслава Васильевича Смирнова города Невеля, руководитель Любовь Жданова; Школьный театр «Радуга» Пустошкинской Сельской общеобразовательной школы, Пустошкинский район, руководитель Ольга Карпушенкова; Театральный кружок «Затейники» Кузнецовской средней общеобразовательной школы, руководитель Ольга Козлова.

3. В старшей возрастной категории 14-18 лет:

Дипломом I степени: Школьный учебный театр «ШУТ» Гуманитарного лицея города Псков, руководитель Виктор Бабич;

Дипломом II степени: Театральный коллектив «Фантазия» Лычёвской средней школы имени М.К.Кузьмина, Великолукского района, руководитель Сергей Новиков;

Дипломов участника: Театральный коллектив «Скрытые занавесом» Булынинской средней школы, руководитель Александр Глазейкин; Театральный коллектив «Перезагрузка» Себежской средней общеобразовательной школы, Себежский район, руководитель Наталья Малиновская; Театральному коллективу «Перезагрузка» Дома детского творчества, город Себеж, руководитель Наталья Малиновская.

Специальным дипломом «За воплощение сценического образа» наградили:

Алису Каплиеву, участницу образцового детского коллектив театр «Бенефис» муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», город Псков, руководитель Сурикова Наталья Юрьевна;

Богдана Аконченкова, участника младшего состава образцового театрального коллектива «Ливень» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа г. Новосокольники», руководитель Андреева Тамара Алексеевна;

Милану Клементьеву, участницу школьного учебного театра «ШУТ» муниципального автономного образовательного учреждения «Гуманитарный лицей» город Псков, руководитель Виктор Васильевич Бабич.

Оценивали представленные на конкурс работы высококвалифицированное жюри:



Сергей Попков - заслуженный артист России, артист Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина;

Сергей Попков - заслуженный артист России, артист Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина;

Владислав Семёнов - почётный работник общего образования РФ, преподаватель театральных дисциплин ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова, удостоен медали Пушкина

Владислав Семёнов - почётный работник общего образования РФ, преподаватель театральных дисциплин ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова, удостоен медали Пушкина

Лидия Чечельницкая - заслуженный работник культуры России, заслуженный работник культуры Псковской области, обладатель почетного звания Душа земли Псковской;

Лидия Чечельницкая - заслуженный работник культуры России, заслуженный работник культуры Псковской области, обладатель почетного звания Душа земли Псковской;

Наталья Золотухина - автор областного фестиваля любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты»;

Наталья Золотухина - автор областного фестиваля любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты»;

Михаил Морозов - лауреат конкурсов театрального искусства, актер, член союза театральных деятелей России, педагог-организатор.

Как отметили организаторы, в этом году в конкурсе приняли участие талантливые театральные группы из Великих Лук, Пскова, районов и округов: Великолукского, Красногородского, Куньинского, Невельского, Новосокольнического, Опочецкого, Пыталовского и Себежского.

Особое внимание в этом году было уделено юбилею великого русского поэта Александра Пушкина.