Культура

Завершен монтаж окон и дверей в башне Верхних решёток в Псково-Печерском монастыре

В Псково-Печерском монастыре завершилась реставрация башни Верхних решёток. Специалисты воссоздали архитектурный облик объекта культурного наследия на опорный период конца XVII века. Об этом сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»/ Telegram-канал

Впервые башню реконструировали в 1960-х годах по проекту архитектора Всеволода Смирнова. Тогда надстроили четыре каменных яруса, воссоздали деревянный шатёр и «дозорную избу» с прапором и «красным тёсом с пиками».

В ходе последних работ были отремонтированы и протезированы деревянные элементы каркаса шатра и «дозорной избы», перекрытия и лестницы внутри башни. Также специалисты отреставрировали стены, сохранили и укрепили настенные рисунки Петровского периода и уникальный кованый флюгер на башне.