Культура

Создателю музея Софьи Ковалевской вручили «Медаль Михаила Семевского»

Общественную награду «Медаль Михаила Семевского» вручили создателю музея Софьи Ковалевской, заслуженному деятелю культуры РФ, лауреату премии «Хранители наследия» Валентине Румянцевой 15 января сопредседатели Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков и Галина Ковалева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Медаль Михаила Семевского» носит имя мецената, историка, профессора Санкт-Петербургского университета, общественного деятеля XIX века - большого друга семьи Софьи Ковалевской, неоднократно бывавшего в Полибино.

Помимо этого, представители Псковского музея-заповедника вручили Валентине Румянцевой благодарность за большой вклад в создание мемориального музея, изучение и популяризацию имени Софьи Ковалевской, добросовестный труд.

Награждение состоялось в единственном в мире музее математика Софьи Ковалевской в великолукской усадьбе Полибино на юге Псковской области. В рамках торжеств, посвященных 175-летию со дня рождения Софьи Ковалевской, здесь сегодня презентовали фильм о выдающемся ученом, снятый по проекту «Разговоры о важных».

Валентина Румянцева на презентации фильма рассказала о том, как создавался музей с 1981 года. Например, как разыскивали в Ленинграде мемориальную мебель и вывозили в Великие Луки на колбасных рефрижераторах местного мясокомбината или как добывала в Швеции личные вещи Софьи Ковалевской и как идет реставрация главного дома на протяжении всех прошедших десятилетий.

Также с докладом о семье Софьи Ковалевской на великолукской земле выступили члены местного краеведческого общества Владимир Орлов и Игорь Саюнов.

Напомним, проект «Разговоры о важных» реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.