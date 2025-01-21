Культура

Куда ведут старинные ступени, узнают псковичи во Дворе Постникова

Псковский музей приглашает детей с родителями на первое занятие культурно-образовательной программы «Куда ведут старинные ступени», мероприятие пройдет 25 января в 12:00 и 14:00 во Дворе Постникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На мероприятии речь пойдет о богатой купеческой усадьбе конца XVII века, принадлежавшей купцам Постниковым.

«Старинные ступени» приведут в разные интерьеры дома и разные истории. В этот раз гости познакомимся с судьбой путешественника, предпринимателя и дипломата Николая Резанова. В конце программы всех участников ждет творческое задание.

Мероприятие пройдет по адресу: Двор Постникова, улица Олега Кошевого, дом 2.

По всем вопросам можно обратиться по телефонам: +78112292260, +79113580816.