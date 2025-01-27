Культура

Дом культуры Ленинского комсомола в Великих Луках: новая глава истории

Дом культуры Ленинского комсомола в Великих Луках был открыт для молодёжи города 29 октября 1968 года. Каждый из руководителей учреждения за годы становления внёс свою лепту в его развитие и повышение творческого потенциала. Чем живет ДК ЛК на сегодняшний день? Почему прекратили рыночную торговлю на территории учреждения? Какие ремонтные работы планируется провести в здании? Когда в стенах Дома культуры возобновятся кинопросмотры? На эти и другие вопросы ответил в очередном еженедельном видеообращении глава города Великие Луки Николай Козловский.

Фото: ДК ЛК / «ВКонтакте»

«Сегодня ДК ЛК – это одно из самых известных в городе учреждений культуры, которое играет в культурной жизни города важную роль. Это и проверенная временем гастрольно-концертная площадка с концертным залом, который практически никогда не бывает пустым. Также это центр развития творчества, где с успехом работают разнообразные творческие коллективы: образцовый коллектив танцевальная студия «Вектор», студия хореографии, хореографический коллектив «Балет для всех», народный коллектив студия танца «Жемчужная россыпь», школа брейкинга, студия эстрадного вокала «Соло», театр юного зрителя и другие объединения. Также в Доме культуры работают 14 ветеранских клубов по интересам, в которых встречаются и проводят досуг бывшие малолетние узники фашистских лагерей, ветераны труда, бывшие педагоги, врачи и труженики сферы торговли», - отметил Николай Козловский.

Он добавил, что великолучане приходят в Дом культуры, чтобы интересно и весело провести досуг.

«В целом Дом культуры Ленинского комсомола по праву можно назвать центром общения по интересам представителей самых разных возрастных категорий. По статистике, за год через ДК ЛК проходит такое количество людей, которое равняется числу жителей города Великие Луки. Практически каждый великолучанин имеет возможность посетить данный Дом культуры», - подчеркнул глава южной столицы.

В настоящее время ДК ЛК открывают новую историю своей деятельности. У руководителя учреждения и коллектива большие планы, чтобы ДК ЛК приобрел ещё большую известность как культурно-информационный и просветительский центр для южных районов Псковской области, сказал Николай Козловский. На данный момент руководство проделало большую работу. В частности, прекратили рыночную торговлю на территории учреждения, который портил и имидж учреждения, и мешал комфортному пребыванию посетителей.

Кроме того, ведётся большая работа по техническому переоснащению. В настоящее время идёт разработка установки светодиодного экрана в большом концертном зале.

«Это позволит сделать концертную жизнь более насыщенной и современной. Проведён скоростной интернет во все помещения и залы. Руководство учреждения ведёт целенаправленную работу по обеспечению безопасности: установлены камеры видеонаблюдения. Поэтапно идёт модернизация звукового и светового оборудования в зрительных залах. Также ведётся разработка концепции создания центра творческой молодёжи. Это будет площадка для качественного проведения свободного времени, живого общения и творческого самовыражения представителей молодого поколения великолучан. В планах в этом году возродить дискотеки для школьников, корпоративные мероприятия для сотрудников предприятий, учреждений и организаций «голубые огоньки» для представителей творческих профессий. Также планируется воссоздать конкурс талантов среди городского населения», - отметил Николай Козловский.

Он подчеркнул, что в перспективе будут осуществлять внедрение современных, инновационных форм досуга: открытие телевизионной студии, студии звукозаписи и дизайна. Сейчас идёт развитие современных направлений в искусстве, прорабатывается вопрос возобновления кинопросмотров в стенах ДК ЛК. Для этого руководство учреждения обратилось в Фонд поддержки отечественного кинематографа, добавил глава города.

Также в концепцию развития включили ремонт крыши и вентиляции. Кроме того, руководство ставит перед собой задачу пополнения кадрового состава. В ближайшее время произведут выезд в творческие вузы страны для привлечения молодых творческих специалистов в Великие Луки.

«Как видите, планы у коллектива Дома культуры Ленинского комсомола большие и перспективные. В их реализации активное участие принимает и руководство города. Ведь хорошо проведённый досуг положительным образом влияет на общий настрой человека и повышает производительность труда. Значит, развитие этой сферы жизни прямо влияет на экономический потенциал нашего города», - подытожил Николай Козловский.

По материалам пресс-службы администрации города Великие Луки