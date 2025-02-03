Культура

Мультсериал «Том и Джерри» отметит 85-летнюю годовщину 10 февраля

В этом году у «Тома и Джерри» важная дата — 85 лет назад, 10 февраля 1940 года, студия MGM выпустила первый эпизод о противостоянии кота и мыши.

Их противостоянию посвящено 198 мультфильмов. Почти в каждом из них тело Тома переживало разные трансформации: расчленялось, сплющивалось, принимало формы предметов, которыми его атаковали, истончалось, раздувалось, взрывалось, но каждый раз кот принимал свой первоначальный вид и продолжал погоню за Джерри, пишет «Коммерсант».

Способность Тома к полной регенерации, по мнению философа Славоя Жижека, сближает мультипликационного героя с образом коммуниста 1930-х.