Культура

Возраст влюблённости, как его определил Пушкин, обсудили на музейных чтениях в «Михайловском»

Одним из наиболее обсуждаемых докладов во второй день XXVIII Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» стал доклад «“…У девочки в тринадцать лет“ (Из комментариев к роману А.С. Пушкина “Евгений Онегин“)», рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. С такой темой на конференции выступил кандидат филологических наук, хранитель музея «Пушкинская деревня» в составе музея-заповедника «Михайловское» Вячеслав Козмин.

Энгель Насибулин. Татьяна Ларина. Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Содержанием доклада стало исследование одного-единственного стиха из VIII строфы Четвёртой главы романа — из рассуждения, следующего за знаменитым «Чем меньше женщину мы любим…». В строфе, завершающейся этой строкой, то ли сам автор, то ли его герой Онегин говорит о показном, лицемерном старании «…уничтожать предрассужденья, / Которых не было и нет / У девочки в тринадцать лет!» Эти строки, отметил Вячеслав Козмин, Пушкин написал здесь, в Михайловском, ровно двести лет назад.

Известные комментаторы романа (Ю. Лотман, Вл. Набоков) не были щедры на пояснения к этому стиху — в отличие от фразы о венчании Татьяниной няни в 13 лет, отметил хранитель «Пушкинской деревни». Зато, рассказал Вячеслав Козмин, в конце 1990-х журналист «Комсомольской правды» Евгений Чёрных стал активно распространять версию о том, что Пушкин здесь указывает на возраст Татьяны Лариной. Версия о 13-летней Татьяне широко разошлась, и «…ошарашенные посетители Пушкинского заповедника стали часто спрашивать, верна ли она».

При подготовке своего комментария Вячеслав Козмин не только выполнил текстологический анализ черновиков «Онегина» (в том числе и «скрытых» первых семи строф этой же главы), но и обратился к многим другим материалам: от писем Пушкина к друзьям, где поэт рассказывает о ходе работы над романом и своими размышлениями «вокруг него», до статистических данных, свидетельствующих о повышении возраста замужества в дворянской среде в первой половине XIX века и императорского указа 1830 года, в соответствии с которым в России было запрещено выдавать замуж девушек и юношей младше 16 и 18 лет соответственно. Вывод исследователя: указание на 13-летие никак не относится к Татьяне в момент действия романа, а «…в Четвёртой главе “Евгения Онегина“ Пушкин подверг возрастной типизации не брачные отношения, а способность человека к любви, которая, по его мнению, могла пробудиться уже в 13 лет. В этом и состояло отличие нового времени от старого; дата венчания няни — 13 лет — превращалась из возраста невесты и возраста возможного замужества в возраст влюблённости. Образ Татьяны — это продукт авторской типологизации, основанный на тенденциях, характерных для своего времени и для времени создания романа. Что же касается поисков 13-летней героини VIII строфы, то они, на наш взгляд, связаны с анализом тех творческих катаклизмов, которые происходили в черновых рукописях романа». Таким образом, подытожил Вячеслав Козмин, «девочка тринадцати лет» — своего рода фразеологизм, придуманный Пушкиным.

В настоящее время XXVIII Февральские, памяти С.С. Гейченко, музейные чтения «…Метелям не задуть свечу» продолжают свою работу, сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».