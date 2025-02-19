Культура

Предметы из коллекции Плюшкина можно увидеть в Пскове и Петербурге - научный сотрудник Псковского музея-заповедника

Предметы из собрания прославленного псковского коллекционера Федора Плюшкина сегодня доступны для знакомства в музеях Пскова и Санкт-Петербурга. Об этом напомнил научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Дмитрий Карякин, комментируя выход серии материалов о коллекционере в проекте «Разговоры о важных».

«Собирательская деятельность Федора Михайловича Плюшкина способствовала сохранению культурных ценностей и памятников старины. Поскольку коллекция оказалась в собраниях Санкт-Петербурга и Пскова, сегодня мы можем её увидеть и познакомиться, - сказал Дмитрий Карякин. - Некоторые предметы его коллекции уникальны, в том числе, для псковского музея, включая произведения живописи, памятники письменности».

Одно из старинных изданий в коллекции Псковского музея-заповедника, сохраненное для потомков в коллекции Федора Плюшкина.

Серия материалов о Федоре Плюшкине в проекте «Разговоры о важных» включает видеофильм, радиопередачу и текстовую версию.

Проект реализует ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Команда проекта рассказывает аудитории о псковичах-созидателях, внесших большой вклад в развитие страны. Ранее уже вышли серии о математике Софье Ковалевской и государственном деятеле Афанасии Ордине-Нащокине. На очереди истории братьев Лаптевых, Василия Татищева, старца Филофея, Глеба Травина, Льва Зильбера, Исаака Кикоина и Владимира Брадиса.