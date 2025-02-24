Прием заявок на участие в театральном конкурсе «Табуретка» стартует 1 марта

Прием заявок на участие в XV Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка» стартует 1 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по образованию Псковской области.
Фото: комитет по образованию Псковской области
К участию приглашаются детские и юношеские театральные коллективы любого направления (музыкальные, драматические, кукольные и т. д.). Возраст участников коллектива — до 18 лет включительно.
Прием заявок продлится с 1 марта по 1 июля. Отборочный тур проведут в период с 1 мая по 1 августа. Финал состоится осенью в Санкт-Петербурге.
Регламент фестиваля, обсуждение спектаклей и голосование доступны по ссылке. Форма заявки на участие здесь.