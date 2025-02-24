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Культура

Прием заявок на участие в театральном конкурсе «Табуретка» стартует 1 марта

25.02.2025 13:12|ПсковКомментариев: 0

Прием заявок на участие в XV Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка» стартует 1 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по образованию Псковской области.

Фото: комитет по образованию Псковской области

К участию приглашаются детские и юношеские театральные коллективы любого направления (музыкальные, драматические, кукольные и т. д.). Возраст участников коллектива — до 18 лет включительно.

«Всероссийский театрально-поэтический фестиваль "Табуретка" - это праздник, на котором дети могут показать свои театральные постановки известным российским режиссерам и актёрам. Финалисты получат возможность сыграть свои спектакли в Санкт-Петербурге для широкой аудитории на главных театральных площадках города. Все участники театрального финала фестиваля "Табуретка" награждаются дипломами и призами», - отметили в комитете.

Прием заявок продлится с 1 марта по 1 июля. Отборочный тур проведут в период с 1 мая по 1 августа. Финал состоится осенью в Санкт-Петербурге.

Регламент фестиваля, обсуждение спектаклей и голосование доступны по ссылке. Форма заявки на участие здесь.

Теги: #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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