«Побиты все рекорды»: в Пскове открылась ярмарка издательств в рамках фестиваля «Книжная яблоня»

Открытие книжной ярмарки издательств, проходящей в рамках литературного фестиваля «Книжная яблоня», состоялось в Пскове у здания историко-краеведческой библиотеки имени Ивана Василева сегодня, 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На открытии с приветственным словом выступили заместитель начальника управления культуры администрации города Пскова Наталья Петрова и писатель, кинорежиссер, сценарист, продюсер и издатель Яна Поляруш.
Гости ярмарки могут пообщаться с авторами, приобрести сувениры и книги от различных книжных издательств. Среди них: «Речь», «Самокат», «Проспект», «Рипол Классик», «Пальмир», «Эвлорин», «Гудвин», «Розовый жираф», «Альтер эго бук», «Пресс-меню» и другие.
Также посетители могут познакомиться с витражами Тамары Васильевой, семейной ремесленной мастерской «Бумажная мельница в Тайлово», поучаствовать в мастер-классе по созданию витража и увидеть, как создается бумага старинным ручным способом.
На протяжении всех дней ярмарки гостей ждут мастер-классы, автограф-сессии, встречи с писателями, интерактивные игры и действует акция «Подари книги библиотеке», которую открыла сеть книжных магазинов Северо-Западного федерального округа «Буквоед».
Она также отметила, что сегодня, 25 сентября, в 15:00 состоится встреча с писательницей и сценаристом Ингой Киркиш. А в 16:00 Яна Поляруш расскажет о новинках издательства «Альтер эго бук».
Книжная ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00 до 27 сентября.
Напомним, «Книжная яблоня» — это крупный ежегодный литературный фестиваль в Пскове, объединяющий детей и подростков вокруг книги. В этом году он проходит с 23 по 27 сентября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Книжная яблоня»