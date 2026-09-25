«Побиты все рекорды»: в Пскове открылась ярмарка издательств в рамках фестиваля «Книжная яблоня»

Открытие книжной ярмарки издательств, проходящей в рамках литературного фестиваля «Книжная яблоня», состоялось в Пскове у здания историко-краеведческой библиотеки имени Ивана Василева сегодня, 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На открытии с приветственным словом выступили заместитель начальника управления культуры администрации города Пскова Наталья Петрова и писатель, кинорежиссер, сценарист, продюсер и издатель Яна Поляруш.

«Добрый день, дорогие друзья! 23 сентября у нас состоялось торжественное открытие IX литературного фестиваля "Книжная яблоня". К нам приехали известные авторы, музыканты, актеры иллюстраторы и, конечно же, издательства. Сегодня начинает работать книжная ярмарка, в этом году она побила все рекорды: к нам приехало больше 30 издательств, и они охватывают самые разные регионы. Друзья, я хочу сказать, что несмотря на погодные условия, которые сложились в этом году, приходите на ярмарку, знакомьтесь с издательствами, писателями и, конечно же, приобретайте себе новых книжных друзей», — сказала заместитель начальника управления культуры администрации города Пскова Наталья Петрова.

Гости ярмарки могут пообщаться с авторами, приобрести сувениры и книги от различных книжных издательств. Среди них: «Речь», «Самокат», «Проспект», «Рипол Классик», «Пальмир», «Эвлорин», «Гудвин», «Розовый жираф», «Альтер эго бук», «Пресс-меню» и другие.

Также посетители могут познакомиться с витражами Тамары Васильевой, семейной ремесленной мастерской «Бумажная мельница в Тайлово», поучаствовать в мастер-классе по созданию витража и увидеть, как создается бумага старинным ручным способом.

На протяжении всех дней ярмарки гостей ждут мастер-классы, автограф-сессии, встречи с писателями, интерактивные игры и действует акция «Подари книги библиотеке», которую открыла сеть книжных магазинов Северо-Западного федерального округа «Буквоед».

«Я желаю вам всем хорошей погоды, солнышка, пусть оно будет светить внутри нас, в душе, в наших глазах. Я в двух словах скажу об издательстве "Альтер эго бук", которое представляю. Мы с 2021 года издаем современных авторов, как я говорю: "Даст Бог, будущих классиков"», — сказала писательница Яна Поляруш.

Она также отметила, что сегодня, 25 сентября, в 15:00 состоится встреча с писательницей и сценаристом Ингой Киркиш. А в 16:00 Яна Поляруш расскажет о новинках издательства «Альтер эго бук».

Книжная ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00 до 27 сентября.

Напомним, «Книжная яблоня» — это крупный ежегодный литературный фестиваль в Пскове, объединяющий детей и подростков вокруг книги. В этом году он проходит с 23 по 27 сентября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером фестиваля «Книжная яблоня»