Культура

Начинается видеотрансляция проекта ПЛН FM «Занимательная археология»: Псков до Пскова

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию познавательного проекта «Занимательная археология», который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Мы привыкли, благодаря летописным сообщениям, говорить о существовании Пскова со времен княгини Ольги. А когда появились первые люди на территории современного города? Какие следы они оставили? Кто жил в Пскове до того как он стал Псковом? Об этом сегодня доступно и нескучно расскажет автор и ведущий проекта, известный псковский археолог Александр Михайлов.

«Занимательная археология» - это программа об особенностях археологии Псковской земли, о тайнах, которые хранит земля древней Псковщины, о буднях археологов и удивительных открытиях.