Поганкины палаты и Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря закрыты на выходной

Выходной день объявлен на некоторых объектах Псковского музея-заповедника 3 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
Закрыты для посещения:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
- Музей-квартира В.И. Ленина;
- Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С.В. Ковалевской;
- Музей истории города Печоры.
Но в этот день можно посетить:
- Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох», «Образы Мелетовской стенописи».
- Двор Постникова, где вас ждут тематические выставки, в том числе и «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове»;
- Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;
- Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;
- Покровскую башню.