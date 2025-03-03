Культура

Псковичей пригласили озвучить фронтовые письма для новой экспозиции к 80-летию Победы

Музей Победы продлил до 30 апреля проект «Голоса Победы», в рамках которого жителей Псковской области приглашают озвучить фронтовые письма из своих семейных архивов и прислать их на вечное хранение в музей на Поклонной горе. Все аудиозаписи войдут в новую масштабную экспозицию «Путь к Победе», которая откроется к 80-летию Победы.

Изображения: Музей Победы

«В рамках проекта не просто зазвучат строки писем военных лет, но и словно оживут герои прошлого, давая возможность потомкам лучше узнать и понять чувства советских людей — их мужество и отвагу, неослабевающую надежду и веру в неизбежную победу над врагом», — подчеркнули в Музее Победы.

Всего с момента старта проекта в декабре 2024 года в Музей Победы поступило свыше 250 оцифрованных писем времен Великой Отечественной войны и аудиодорожек с их озвучкой. Среди участников акции — музейные сотрудники, которые озвучили фронтовые письма из своих фондовых коллекций, потомки ветеранов, прочитавшие «треугольники», бережно хранившиеся в семьях на протяжении восьми десятков лет.

«Проект не оставил равнодушными многих жителей нашей страны, которые нашли в своих семейных архивах памятные весточки, написанные дедами и прадедами в минуты затишья на поле боя, и озвучили их. К сбору писем также присоединились федеральные, региональные и муниципальные учреждения культуры, школьные музеи», — отметили в Музее Победы.

Участники проекта прислали оцифрованные письма, охватывающие весь военный период — с 1941 по 1945 год. В живой летописи войны можно проследить хронологию событий Великой Отечественной, понять, что происходило на разных фронтах — на суше, в небе, на море. Так, например, фронтовик Сергей Поплаухин в январе 1945 года пишет жене и детям о том, как он и его товарищи-красноармейцы уже идут по германской земле, а значит — «скоро победоносные боевые знамена пройдут по улицам Берлина». В редких весточках с фронта можно почувствовать силу советского солдата, увидеть, как бойцы, будучи на фронте, хотели принимать участие в жизни своих родных, даже если были вдалеке от них. В одном из писем в преддверии Нового, 1944 года Василий Белов пишет своему сыну Игорю поздравление и желает счастья и успехов в учебе, вспоминает время, когда они встречали праздник вместе, и уверен, что скоро снова будет ярко гореть елка и наступит радостный Новый год.

К участию в проекте приглашаются сотрудники музеев, в которых представлены коллекции писем времен войны, а также все желающие — дети и взрослые. Им необходимо выбрать наиболее яркие фрагменты писем, сделать их аудиозаписи и фотографии, а также рассказать об авторе. В рамках проекта письма зазвучат голосами потомков ветеранов в залах новой экспозиции Музея Победы.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо заполнить специальную форму на сайте Музея Победы.