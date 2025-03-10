Культура

Выставка «Хранители псковской культуры» открылась в Пскове. ФОТО

Выставка «Хранители псковской культуры» открылась в историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва города Пскова сегодня, 16 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова/ ПЛН

«Хранители псковской культуры» - это авторская выставка художника и педагога Александра Александрова. На ней представлены портреты известных людей: краеведов, реставраторов, педагогов, ученых, художников и фотографов, которые своим трудом восстанавливали историю Пскова.

Напомним, что также сегодня в библиотеке открылась выставка «Псковский край».