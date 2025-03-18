Культура

Программа «Родная сказка» пройдет в Изборске

Программа «Родная сказка» пройдет в Изборске. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск», на весенних каникулах в музее пройдет много мероприятий.

23 и 30 марта состоится программа «Родная сказка», в рамках которой ребята совершат путешествие в Изборск на сто лет назад. Там они увидят настоящую русскую печь, предметы купеческого и крестьянского быта, традиционный народный костюм русских и сето, а также послушают добрые и родные сказки.

Мероприятие начнется в 14:00 в доме купца Шведова. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (8112) 33-16-17.