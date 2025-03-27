Культура

В путешествие по Картинной галерее с вороном Марком приглашают юных псковичей

Новое занятие из цикла «Путешествие по Картинной галерее для опытных путешественников» для детей от Псковского музея-заповедника пройдет в Картинной галерее 30 марта в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На выставке участники смогут познакомиться с шедеврами Псковской картинной галереи по определенной теме в форме увлекательной беседы с элементами игры и дополнительным творческим заданием. Занятия будут проходить в интерактивной форме, а проводником в мир прекрасного станет опытный путешественник и истинный любитель искусства ворон Марк.

Тема предстоящего занятия – анималистический жанр. Занятие пройдет 30 марта в 11:30 по адресу: улица Некрасова, дом 7

Телефоны для записи: +78112292259 и +79113580816.