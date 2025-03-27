Культура

Музей-заповедник «Михайловское» передал свои книги калининградским читателям

Ряд изданий передал Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» в дар Калининградской областной научной библиотеке. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, по большей части это научно-популярная литература, выпущенная в свет силами самого Пушкинского заповедника, как например, уникальный фразеологический путеводитель по музею «Пушкинская деревня». Кроме того, святогорские музейщики привезли коллегам-библиотекарям давно обещанные им книги о давнем друге и соратнике «Михайловского», псковском литераторе Валентине Курбатове.

«Вместе с нашими сотрудниками в Калининград приехал и директор московского издательства «Ломоносовъ» Анатолий Секерин, — добавили в «Михайловском». — Анатолий Петрович рассказал о новинках, которые готовятся или уже изданы его командой и также передал в библиотеку книги, среди которых, например, очень редкий, в репринтном воспроизведении, альбом, содержащий описание и даже зарисовки оружия и предметов быта русских людей, в том числе и военнослужащих, сделанные шведским разведчиком в России во второй половине XVII века.

Передача книг состоялась в день открытия в Калининградской областной библиотеке художественной выставки «Портреты писателей» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», в рамках межрегионального проекта «Пушкин в Михайловском. 2024 — 2026», уточнили в музее.

Напомним, что Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», претворяющий в жизнь собственную издательскую программу, не единожды передавал книги в российские и даже в белорусские общедоступные книжные фонды. В музее отмечают, что всегда, если есть такая возможность, рады поддержать библиотеки, особенно не богатые городские или районные.