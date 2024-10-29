Культура

Новые книги из «Михайловского» получили в дар библиотеки Пскова

Государственной музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» передал в дар Псковской центральной библиотечной системе 40 книг.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, библиотекам Пскова по просьбе руководителя ЦБС Галины Большаковой привезли последние на сегодняшний день, с 94-го, по 103-й выпуски музейного издания «Михайловская пушкиниана», а ещё фразеологический путеводитель по музейному комплексу «Пушкинская деревня», работающему в деревне Бугрово Пушкиногорского района.

«Мы очень благодарны за этот подарок Пушкинскому заповеднику, — говорит Галина Большакова. — Должна сказать, что книги, которые готовит и издаёт Государственный музей-заповедник «Михайловское», у читателей весьма и весьма востребованы. Во-первых, в них много краеведческого материала, а такие издания всегда в дефиците. Их спрашивают не только старшие школьники, студенты, преподаватели средней и высшей школы и профильные специалисты, как например, экскурсоводы, историки, музеологи, но и многие другие — все, кто интересуется культурой и историей региона. Во-вторых, особым вниманием псковичей не только в нынешнем юбилейном пушкинском году, но и в любой год — пользуется и литература о поэте и местах, связанных с его именем. Очень рады мы были получить и необычный, не традиционный, а фразеологический путеводитель по «Пушкинской деревне», подготовленный сотрудником «Михайловского», хранителем музея в Бугрово Вячеславом Козминым».

Издания Пушкинского заповедника, дополнительно отметила Галина Большакова, библиотекари постоянно используют для выставочной работы: как на стационаре, так и на выезде, часто — на открытом пространстве: «на Четырёх углах» или в других городских локациях. Так, к примеру, жители и гости Пскова могли познакомиться с «пушкинианами» прошлых лет в экспозиции, подготовленной к 80-летию Псковской области или на фестивале дополнительного образования «Территория детства», который в первые дни нового учебного года проводили в Финском парке. Кроме того, особыми пользователями «Михайловских пушкиниан» являются библиографы. Ведь эти издания содержат уникальные материалы конференций и научных чтений, которые проводит музей. Они вводят в научный оборот множество архивных материалов, неизвестных ранее исторических фактов, касающихся не только псковских пушкинских мест, но и других культурных объектов нашего региона и России, в целом. Сотрудники ЦБС, рассказала Галина Большакова, используют музейные сборники для подготовки самого разного рода библиографических указателей, используют для консультирования читателей, собирающих информацию по той или иной теме.

Книги из нового музейного подарка сейчас оформляют в фонды библиотек в составе псковской ЦБС. Так что уже совсем скоро пользователи системы (а это 11 библиотек и более пятидесяти тысяч читателей разного возраста и профессий). смогут их читать не только в электронной, с музейного сайта, но и в бумажной версии. В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в свою очередь, отметили, что всегда, если есть такая возможность, рады поддержать библиотеки, особенно не богатые городские или районные. Не единожды Пушкинский заповедник передавал свои издания не только в российские, но и в белорусские общедоступные книжные фонды.