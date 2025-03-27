Культура

Модный показ «Этномода» пройдет на фестивале «Моя еда»

25 мая в рамках гастрономического фестиваля «Моя еда» состоится уникальное событие — модный показ «Этномода», где богатое культурное наследие Псковского края встретится с современными fashion-тенденциями, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Подиум станет живой иллюстрацией того, как национальные традиции продолжают вдохновлять. Вы увидите, как этнические мотивы нашего региона обретают новую жизнь в работах местных дизайнеров. Каждый образ — это история, рассказанная через призму современной моды: интерпретации народных силуэтов, ткани с аутентичными орнаментами, смелые стилистические сочетания», - рассказали в ТКД.

«Этномода» — праздник для тех, кто ценит самобытность, следит за трендами и верит, что настоящая мода вне времени.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.