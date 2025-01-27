Культура

К разработке проекта реставрации планируют приступить арендаторы усадьбы Строганова в порховской деревне Волышово

Фонд «Возрождение усадьбы Строганова в Волышово» планирует приступать к разработке концепции и проекта реставрации одноименной усадьбы в порховской деревне, об этом рассказала Надежда Ягофарова член правления фонда в интервью «Ru.Локация».

Усадьба Строгановых находится у фонда в долгосрочной аренде, поэтому на следующем этапе фонд имеет право получать задание от комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области и приступать к разработке концепции и проекта реставрации.

«Ну а пока, чтобы подготовить усадьбу к зиме, мы организовали в Волышово субботник. В нем приняли участие около 70 человек. Мы скосили траву перед домом, убрали сорняки, листья, посадили первоцветы, чтобы весной радоваться ярким цветам, и даже частично смогли справиться с борщевиком высотой несколько метров. Борщевик – настоящая беда. Его заросли не только скрывали фасады главного дома, но и не позволяли пройти в парк», - поделилась Надежда Ягофарова.

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По словам Надежды Ягофаровой в фонде уже понимают, что хотят видеть в усадьбе. «Разумеется, мы уже понимаем, что хотим здесь видеть. Это сочетание и филантропических усилий, и предпринимательского подхода. Очевидно, что культура должна быть не только дотационной, но и зарабатывать сама. На одном энтузиазме далеко не уедешь, когда речь идет о долгосрочном культурном проекте. Поэтому мы, разумеется, думаем о том, как это место будет жить дальше само. Мы отталкиваемся от истории этого места и черпаем вдохновение в ней. Большая территория, исторический парк, наследие древней и мощной династии Строгановых дают богатую почву для идей. Так что нам не придется искусственно изобретать ничего стороннего, что не вписывалось бы в историческое наследие», - рассказала она.

Напомним, недавно стало известно, что в усадьбе появится визит-центр.

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Ранее в усадьбе Волышово закрыли доступ в здания и выставили охрану для безопасности людей и для сохранности уникальных исторических элементов.