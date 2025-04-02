Культура

Здравы буди, бояре!

В клубе исторической реконструкции и фехтования «Орден» 6 апреля состоялся ежегодный смотр. Во время смотра молодых адептов реконструкции принимают в члены клуба. Как это происходит, наблюдал корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В помещении клуба за деревянным столом с яствами сидят клубные бояре. В отдалении от них стоят и разговаривают друг с другом молодые реконструкторы. Чтобы из кандидатов перейти в члены клуба, им нужно показать свой костюм, рассказать о нем, убедить руководителей клуба в своем серьезном настрое на полноценное участие в жизни клуба. Первые заслушанные кандидаты — женщины в образе горожанок, причем в клубе есть как европейские, так и славянские представители городского населения. У женщин платье, платок, очелье, украшения. Всё должно быть из натуральных тканей и кожи. Важными деталями костюма являются обувь и пояс. Всё в костюме должно соответствовать друг другу, выбранному месту и эпохе. «Орден» реконструирует 13 век.

Среди молодых девушек находятся не только горожанки, но и один монашек-католик и стрелок.

Молодые люди чаще реконструируют воинские костюмы лучников или мечников. Но демонстрации кафтана комиссии может быть недостаточно, приходится показывать и рубаху под ним.

Время, проведенное в кандидатах, не должно проходить зря. От момента принятия в кандидаты до момента принятия в члены клуба кандидат должен создать если не целый костюм, то хотя бы его элементы. «Что нового?» — это первый вопрос, который задавали кандидатам бояре. Из нового в этот раз показали два почти доделанных шлема.

По словам руководителя клуба исторической реконструкции и фехтования «Орден», находящегося в должности боярина Игоря Бухарова, в этом году принимают рекордное количество — семь человек. Для сравнения, в прошлом году на ежегодном смотре был принят только один, и двое в течение года.

Новопринятый член клуба становится отроком, что означает «речей не ведущий», у них не будет права голоса на клубных собраниях, они еще не имеют полноценного костюма. Обычно образ создается в течение года-двух, когда под руководством знающих членов клуба отрок мастерит свой костюм и доспехи.

После принятия кандидатов в члены клуба состоялись турниры на определение боевого мастерства, были определены лучшие бойцы в номинациях «щит-меч», «лучший копейщик» и «лучший стрелок». Лучшим в номинации «щит и меч» стал Савелий Иванов. В поединке на копьях победил Виталий Васильев.

Елена Демченкова