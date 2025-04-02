Культура

Святые Горы и Тригорское в 1899 году можно увидеть на выставке в Петербурге

Редкие фотографии, сделанные в псковских пушкинских местах в конце XIX — начале ХХ века, можно увидеть на выставке, развёрнутой во Всероссийском музее А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на столичных коллег корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике «Михайловское».

Фото Карла Буллы из собрания ВМП

Выставка в ВМП называется «Пушкинский репортаж Карла Буллы» и приурочена к 170-летию со дня рождения знаменитого петербургского фотомастера, «отца отечественного репортажа».

«Хронологически первым «пушкинским» репортажем Карла Буллы можно назвать серию снимков, сделанных во время торжеств по случаю столетия со дня рождения А.С. Пушкина», — рассказали авторы уникальной экспозиции. Судя по материалам, которыми располагают сейчас историки фотоискусства, знаковое событие Булла снимал в Петербурге и в Святых Горах, а в Москве в эти дни работали другие фотографы.

«Именно тогда Псковский край впервые ощутил пристальное внимание публики и прессы, — рассказали в музее. — На одном из снимков Буллы — «Храм Славы Пушкина», сооружение, специально выстроенное для торжеств. В объектив фотографа попала и подлинная карета Пушкина, хранившаяся в Тригорском. После создания первого дома-музея, открывшегося в 1911 году, она была перевезена в Михайловское, где стала предметом самого живого внимания со стороны посетителей. Однако после пожара 1918 года карета исчезла».

Исторический вид ещё одной постройки пушкинских времён нам также известен по фотографии Карла Буллы. Это банька в Тригорском, где не раз оставался ночевать Пушкин, где бывал Языков и другие гости Осиповых и Вульфов. Эта историческая постройка также погибла в начале ХХ века и была восстановлена только в конце 1970-х, тщанием директора Пушкинского заповедника С.С. Гейченко.

Особый интерес вызывают студийные постановочные фотографии-инсценировки Карла Буллы. Одна из них — инсценировка знаменитого лицейского экзамена Пушкина, на котором начинающий поэт читал своё стихотворение самомý Державину — была создана в 1911 году по просьбе Ильи Репина, работавшего тогда над картиной на этот сюжет. А серия постановочных фотографий 1912 года воспроизводит сюжет картины Николая Ге «Александр Пушкин в селе Михайловском», написанную в 1875 году.

«Реконструкция» картины Николая Ге «А.С. Пушкин в селе Михайловском». Фото Карла Буллы (1912). Из собрания ВМП

Широко растиражированная в советское время, долгое время не сходившая со стариц школьных учебников по русской литературе, эта картина, однако, в своё время, сразу после создания, была прохладно встречена и критиками, и широкой публикой, отметили в «Михайловском». В музее добавили, что копию с этого полотна сегодня можно увидеть в экспозиции Колонии литераторов в мемориальной усадьбе Пушкиных. Более того, в фондах заповедника есть фотоизображение картины «Александр Пушкин в селе Михайловском» с автографом (дарственной надписью) Николая Ге.

Копия с картины Николая Ге. Из фондов «Михайловского»

Выставка «Пушкинский репортаж Карла Буллы» развёрнута в Бироновых конюшнях, и некоторые из представленных на ней фотографий широкой публике показывают впервые, уточнили в музее.