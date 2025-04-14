Культура

Библиотека имени Курбатова объявила программу XX книжного форума «Русский Запад»

XX Международный книжный форум «Русский Запад» пройдет в Пскове 15-17 апреля. Программу мероприятия Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова.

14 апреля / понедельник

14.00 – 16.00, Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова. Актовый зал, 1 этаж

Художественная выставка «Этих дней не смолкнет слава» учащихся детских школ искусств Псковской области.

Презентация художественной выставки «Наш бессмертный полк» учащихся Детской художественной школы (директор О. Н. Цветков) в рамках Года защитника Отечества.

Презентация Каталога региональной художественной выставки «Российский Север-XIII».

Книжные выставки:

15 – 17 апреля:

Книжная выставка-ярмарка, Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова. Фойе, 1 этаж. Выставка «Псковская книга – 2024», Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова. Актовый зал, 1 этаж. Выставка «Мы помним, мы гордимся!». Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова.

15 апреля:

«80-летию Великой Победы посвящается!»

10.30 – 12.00, Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, зал. Президентской библиотеки, 2 этаж.

Круглый стол «Архив местной печати. 80-летию Победы посвящается...».

Презентация проекта Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В.Я. Курбатова «Буквы огненных лет». (Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны и передача исторической памяти молодым поколениям).

13.00 – 13.45

Презентация второго тома блокадного дневника Лены Гриц. Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, зал Президентской библиотеки, 2 этаж.

15.00 – 16.00

Торжественное открытие XX Международного книжного форума «Русский Запад». Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова. Актовый зал, 1 этаж.

В рамках мероприятия пройдут подведение итогов и награждение победителей конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2024» и вручение ежегодной премии «За заслуги в краеведческой деятельности» имени С.А. Цвылева.

Параллельные мероприятия

10.30 – 12.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, Смарт-зал, 1 этаж. День комплектатора .

. 11.00 – 13.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, кабинет В.Я. Курбатова, 1 этаж. Творческая встреча с Игорем Смолькиным .

. 11.30 – 12.30: «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина», Октябрьский пр-т, д. 7А. Творческая встреча с Ириной Лисовой .

. 13.00-14.00: о.с.п. «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина», Октябрьский пр-т, д. 7А. Блогер из каменного века: интерактивная программа для детей 8-11 лет. Модератор программы Наталья Барткова .

. 15.00 – 16.00: о.с.п. «Псковская областная библиотека для незрячих и слабовидящих» ул. Набат, 5. Ох уж эти тайны: интерактивная программа для детей 8-12 лет по книге «Тайны Таины» .

. 17.00 – 18.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова, кабинет В.Я. Курбатова, 1 этаж. «Награды Великой Отечественной войны». Творческая встреча с Александром Черёминым .

. 17.00 – 18.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, Актовый зал, 1 этаж. Встреча с Алексеем Варламовым. Мероприятие проходит онлайн.

16 апреля

11.00 – 12.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, зал Президентской библиотеки, 2 этаж. Презентация новой книги «Абстрашка и абстрактная азбука» . Встреча и мастер-класс.

. Встреча и мастер-класс. 11.30 – 12.30: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, Актовый зал, 1 этаж. Новые серии и ключевые проекты издательской группы «Азбука –Аттикус» .

. 14.00 – 16.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, зал Президентской библиотеки, 2 этаж. Псков-Витебск: Победу празднуем вместе: Встреча–диалог . Спикеры: журналист, краевед, писатель Светлана Дединкина, главный редактор областной газеты «Витебские вести» Наталья Камлева (г. Витебск, Республика Беларусь).

. Спикеры: журналист, краевед, писатель Светлана Дединкина, главный редактор областной газеты «Витебские вести» Наталья Камлева (г. Витебск, Республика Беларусь). 14.00 – 15.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, Актовый зал, 1 этаж. Презентация новых книг: «Невероятные сказки Семи Морей» и «Аз-бу-ка в стихах» .

. 17.00 – 18.30: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, Актовый зал, 1 этаж. Спектакль Татьяны Жемчужной «Анна Герман. Когда цветут сады».

Параллельные мероприятия

11.00 – 12.00: о.с.п. «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина», Октябрьский пр-т, д. 7А. Презентация книг Юрия Кузнецова .

. 14.00 – 15.30: о.с.п. «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина», Октябрьский пр-т, д. 7А. Квест в заброшенном лагере: интерактивная программа по новой одноименной книге .

. 14.00 – 15.00: Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева, площадь Ленина, д. 3, «Астраханское ханство». Творческая встреча с Александром Черёминым .

. 17.00 – 18.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, зал Президентской библиотеки, 2 этаж. Презентация дипломантов общероссийского конкурса Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) «Лучшие книги года». Спикер: вице-президент АСКИ, ответственный секретарь конкурса Олег Филимонов.

17 апреля

13.00 – 14.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, зал Президентской библиотеки, 2 этаж. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Презентация книги для семейного чтения «Полководцы и битвы» издательства «Медиарост», Рыбинск . Спикер: вице-президент АСКИ Олег Филимонов.

. Спикер: вице-президент АСКИ Олег Филимонов. 14.00 – 15.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, Актовый зал, 1 этаж. Творческая встреча с Андреем Лисьевым.

Параллельные мероприятия