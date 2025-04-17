Культура

Около 2 тысяч псковичей приняли участие в мероприятиях XX юбилейного форума «Русский Запад»

XX юбилейный форум «Русский Запад» в Пскове в этом году прошел с 15 по 17 апреля. За это время 1700 человек посетили 32 мероприятия. Это встречи с писателями, презентации новых книг, лучших издательских проектов, художественных выставок и многое другое, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по культуре Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

Уже 20 лет книжный форум «Русский Запад» продолжает привлекать внимание к литературной жизни региона, способствуя развитию культурных связей и популяризации чтения среди населения.

Форум прошел при поддержке Комитета по культуре Псковской области и Псковской библиотечной ассоциации. Его партнером выступила Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ), отметившая в дни форума 35-летний юбилей.