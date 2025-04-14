Культура

Творческая встреча с автором книги «Лейтенантская проза СВО» прошла в Пскове

Творческая встреча с автором фронтовой повести «Лейтенантская проза СВО» Андреем Лисьевым прошла в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 17 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Андрей Лисьев - член Союза писателей России, лауреат всероссийской литературной премии «За верность слову и Отечеству» («Серебряный Дельвиг», 2023), всероссийского литературного конкурса «Твои, Россия, сыновья!» в номинации «Проза и драматургия» (2023), конкурса Министерства обороны Российской Федерации «Герои времени Z» (2023).

Автор, чьё произведение написано в ходе специальной военной операции, является очевидцем описываемых событий. На встрече он поделился подробностями написания своей книги «Лейтенантская проза СВО». По его словам, все герои списаны с реальных людей.

«Люди, которые являются прототипами, узнают себя на страницах этих книг», - рассказывает Андрей Лисьев.

Встреча состоялась в рамках XX Международного книжного форума «Русский Запад».