Культура

«Полководцы выходят из тени»: псковичам презентовали книгу о малоизвестных страницах военной истории

Презентация книги для семейного чтения «Полководцы выходят из тени» издательства «Медиарост» прошла в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 17 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

О книге «Полководцы выходят из тени», которая предназначена для семейного чтения, рассказал вице-президент Ассоциации книгоиздателей России Олег Филимонов.

«Цель книги — рассказать о не самых известных страницах военной истории. Так уж повелось, что какие-то события освещаются громко и с блеском. Множество славных и важных для истории имён находятся в тени своих более удачливых или известных современников. Конечно, мы все знаем Суворова, а имя Петра Румянцева не сразу придет каждому в голову, но в значительной степени именно Румянцев предопределил нашу историю. Таких примеров много», — заметил Олег Филимонов.

Книга делится на девять разделов, посвященных важнейшим историческим фигурам. Две главы книги посвящены полководцам Великой Отечественной войны, в том числе Ивану Черняховскому.

«В любые свободные полчаса он читал. Читал военную литературу. Человек необъяснимых вкусов: душа любой компании, умел петь, играть на гитаре, в годы войны учился играть на фортепиано. Для меня загадка, как он во время войны нашел этот инструмент!» — поделился Олег Филимонов.

Презентация книги состоялась в рамках XX Международного книжного форума «Русский Запад».