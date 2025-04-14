«Полководцы выходят из тени»: псковичам презентовали книгу о малоизвестных страницах военной истории

Презентация книги для семейного чтения «Полководцы выходят из тени» издательства «Медиарост» прошла в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 17 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Книга делится на девять разделов, посвященных важнейшим историческим фигурам. Две главы книги посвящены полководцам Великой Отечественной войны, в том числе Ивану Черняховскому.
«В любые свободные полчаса он читал. Читал военную литературу. Человек необъяснимых вкусов: душа любой компании, умел петь, играть на гитаре, в годы войны учился играть на фортепиано. Для меня загадка, как он во время войны нашел этот инструмент!» — поделился Олег Филимонов.
Презентация книги состоялась в рамках XX Международного книжного форума «Русский Запад».